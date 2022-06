Golden State Warriors heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) de stand weer in evenwicht gebracht in de NBA-finale tegen Boston Celtics. Dankzij uitblinker Stephen Curry won de club uit San Francisco met 97-107.

De finale tussen Golden State Warriors en Boston Celtics ging lange tijd gelijk op, totdat de 34-jarige Curry in het vierde en laatste kwart met negen punten op een rij de wedstrijd besliste voor zijn ploeg. Daardoor staat het nu 2-2 in de best-of-seven-serie.

Met 43 punten, tien rebounds en vier assists was Curry de absolute uitblinker in de vierde finale tussen Golden State Warriors en Boston Celtics. En dat terwijl het lang onzeker was of de tweevoudig MVP zou spelen in de TD Garden. Hij liep woensdag in derde finale tussen beide clubs een voetblessure op.

"Ik wil God bedanken dat ik geen ernstige blessures heb opgelopen, zodat ik kon spelen", zei Curry na afloop tegen Amerikaanse media. "De spelers zijn erg trots op deze overwinning. Zo wordt vlucht van 5,5 uur terug naar huis een stuk aangenamer."

In de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) staan Golden State Warriors en Boston Celtics voor de vijfde keer tegenover elkaar. De winnaar van dat duel is dan nog maar één overwinning verwijderd van de landstitel. Golden State Warriors werd in 2018 voor het laatst landskampioen. Boston Celtics wacht al sinds 2008 op de landstitel. Bij een achttiende NBA-titel vestigen ze een nieuw record.