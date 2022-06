Een imposant rijtje namen staat te trappelen om deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. Maar komend weekend nog niet. Bij de negentigste editie van de legendarische langeafstandsrace is het nog ouderwets de vraag welke Toyota gaat winnen. Al zijn er meer kapers op de kust.

De toekomst van het langeafstandsracen is rooskleurig, en dus ook die van de 24 uur van Le Mans. Volgend jaar komen Peugeot, Cadillac en Porsche terug. Dat is al goed nieuws voor de sport. Maar de kers op de taart is de rentree van Ferrari, dat na veertig jaar afwezigheid in de Franse klassieker weer mee gaat strijden voor de algehele overwinning.

Voor 2024 hebben ook BMW en Lamborghini al toegezegd zich in het strijdgewoel te mengen. Maar al deze namen zijn voorlopig nog even toekomstmuziek: komend weekend is de strijd vooraan op papier niet heel spannend.

Toyota is na het vertrek van Porsche in 2017 de enige grote autofabrikant in de hoogste klasse van Le Mans, en heeft sindsdien ook alle edities gewonnen. Dit jaar hebben de Japanners tegenstand van twee teams: het Amerikaanse Glickenhaus (met twee auto's) en het Franse Alpine (met één auto).

Vooral dankzij de Balance of Power (BoP) is het veld vooraan nog enigszins bij elkaar gebracht. De organisatie heeft een keur aan middelen ter beschikking om de auto's gelijkwaardiger te maken, door bijvoorbeeld de snelste auto's wat minder vermogen te geven. De kans bestaat dus dat Glickenhaus en Alpine daadwerkelijk iets kunnen uitrichten tegen de twee Toyota's, maar die mogelijkheid is nog altijd niet heel groot. De grootste bedreiging voor het Japanse merk is de eigen betrouwbaarheid of crashes.

Foto: Getty Images

LMP2-klasse heeft een bomvol veld, mét kansrijke Nederlanders

Mits de twee Toyota's het niet tegen elkaar opnemen, is een fraaie strijd om de algehele zege dus niet heel realistisch. Gelukkig zijn er meer klassen op Le Mans, waaronder de LMP2. Daarin doen meerdere Nederlanders mee, die ook echt kans maken op de zege.

Robin Frijns vertrekt bijvoorbeeld van poleposition in die klasse. De Limburger komt uit voor het sterke Belgische WRT-team. Ook Nyck de Vries staat aan de start. De reservecoureur van Mercedes in de Formule 1 stapte op het laatste moment in bij het Franse TDS Racing, en treft daar een landgenoot: de achttienjarige Tijmen van der Helm.

Ook Bent Viscaal en Job van Uitert staan in de LMP2 aan de start. Viscaal doet dat voor het Slowaakse team ARC Bratislava. Van Uitert rijdt voor het team van de voormalige Franse Formule 1-coureur Olivier Panis.

In tegenstelling tot de topklasse op Le Mans is de LMP2 een drukbezet veld, met grote teams uit de autosport. Zo heeft het Amerikaanse Penske (bekend van IndyCar en Nascar) een auto aan de start, ter voorbereiding op de toekomstige samenwerking met Porsche. Het Italiaanse AF Corse doet hetzelfde, omdat die formatie in 2023 nauw betrokken is bij het grote Ferrari-project op Le Mans. Het eveneens Italiaanse Prema (bekend van de Formule 2) doet mee met onder meer Robert Kubica achter het stuur.

Foto: Getty Images

Topmerken clashen wel bij de GT's

In de belangrijkste GT-klasse, de GT Pro, gaan de autofabrikanten wel de strijd met elkaar aan. Porsche, Ferrari en Corvette hebben alle drie twee fabrieksinschrijvingen. Ook hier is er een Nederlands tintje: Nicky Catsburg bestuurt een van de Corvette's. Het gevecht tussen deze merken is steevast een garantie voor spektakel.

De GT AM-klasse, waar één van de coureurs een amateur moet zijn, kent een uitgebreider veld dan de profs, waaronder één Nederlander: Renger van der Zande. Hij start in een Brits ingeschreven Ferrari, met twee Amerikaanse teamgenoten.

De 24 uur van Le Mans begint zaterdag om 15.00 uur en finisht een etmaal later zondag op hetzelfde tijdstip. Vanaf dan kunnen de liefhebbers zich opmaken voor het geweld dat volgend jaar echt gaat losbarsten.

Foto: Getty Images