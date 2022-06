Nyck de Vries maakt komend weekend zijn opwachting in de 24 uur van Le Mans. De Vries werd vrijdag door TDS Racing opgeroepen als vervanger van Philippe Cimadomo, die na diverse incidenten in de trainingen werd uitgesloten van deelname.

De 62-jarige Cimadomo veroorzaakte donderdag tijdens de laatste trainingssessie een hevige crash, waarna de ploeg een nieuwe auto in gebruik moest nemen. Dat incident bleek de druppel, nadat de Fransman de afgelopen dagen al vaker van de baan was geschoten.

Op aanraden van wedstrijdleider Eduardo Freitas besloten de stewards Cimadomo van deelname uit te sluiten. "Voor zijn veiligheid, maar ook die van andere deelnemers", schreven de stewards in een verklaring.

TDC Racing kwam vervolgens uit bij De Vries, die al in Le Mans aanwezig was vanwege zijn reserverol bij Toyota Gazoo Racing. Het is voor de 27-jarige Nederlander zijn vierde deelname aan de 24 uur van Le Mans. In 2019 en 2020 startte hij namens Racing Team Nederland en vorig jaar deed hij mee namens G-Drive Racing.

De Vries maakte vorige maand zijn officiële debuut in de Formule 1. Hij reed tijdens de Grand Prix van Barcelona voor het team van Williams de eerste training. Tot een race is het voor de reservecoureur van Mercedes nog niet gekomen in de koningsklasse van de autosport.

De start van de 24 uur van Le Mans staat zaterdag op het programma. Om 10.30 uur begint de warming-up, waarna de race om 16.00 uur van start gaat.