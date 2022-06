LeBron James wil eigenaar van een NBA-team worden, vertelde de basketballer in een aflevering van de HBO-serie The Shop. James wil zich met zijn eigen club gaan vestigen in Las Vegas.

"Ik wil een team kopen, dat is zeker. Een team in Vegas, om precies te zijn", zegt de 37-jarige James stellig in een fragment van de aflevering die vrijdag online komt.

James, bijgenaamd 'King James', speelt zelf momenteel in de NBA voor Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Eerder veroverde de Amerikaan de titel met Miami Heat (2012 en 2013) en Cleveland Cavaliers (2016).

Het Amerikaanse zakenblad Forbes bracht onlangs naar buiten dat James de eerste actieve basketballer is die zich miljardair mag noemen. De basketballer, die ook acteert en in de zakenwereld actief is, heeft volgens Forbes een geschat vermogen van ruim 1 miljard dollar (zo'n 942 miljoen euro).

James is als partner van de Fenway Sports Group mede-eigenaar van onder meer de Amerikaanse honkbalclub Boston Red Sox. Hij zou in dat geval niet de enige oud-basketballer met een club in de NBA zijn: Michael Jordan, zesvoudig NBA-kampioen, is eigenaar van Charlotte Hornets.

De NBA bestaat nu uit dertig teams. Geruchten dat daar clubs uit Seattle en Las Vegas bij komen, werden onlangs weersproken door NBA-commissaris Adam Silver. James zou ook een bestaand team kunnen kopen en daarmee kunnen verhuizen naar de gokstad in de woestijn.