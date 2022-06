Topgolfers Justin Thomas en Rory McIlroy staan pal achter het besluit van de PGA Tour om alle golfers die meedoen aan de Saoedische tour LIV Golf voor onbepaalde tijd uit te sluiten van zijn toernooien. Volgens het tweetal is het een maatregel die al langere tijd in de lucht hing.

"Ik denk dat Jay Monahan (de PGA Tour-topman, red.) behoorlijk transparant is geweest in de zin dat hij gewoon handelt binnen de toernooiregels en de regels die zijn opgesteld voor een PGA Tour-lid. Alles wat hij doet is volgens het boekje", zei McIlroy donderdag stellig.

Viervoudig majorkampioen McIlroy reageerde daarmee op het besluit van de PGA Tour om zeventien golfers te schorsen na de start van het eerste toernooi van het omstreden LIV Golf. De PGA dreigde de afgelopen weken al geregeld met zware straffen voor golfers die van plan waren over te stappen naar de Saoedische tour.

"Iedereen die nu geschokt is, heeft duidelijk niet geluisterd naar de boodschap die Jay en anderen naar buiten brachten. Ze namen dat risico om naar het toernooi te gaan, of ze nu dachten dat het een risico was of niet", voegde Thomas daaraan toe.

Op de lijst met geschorste spelers staan onder anderen grote namen als Phil Mickelson, Sergio García, Dustin Johnson en Martin Kaymer. Zij maken deel uit van het deelnemersveld van 48 golfers op de Centurion Club nabij Londen, waar het eerste LIV-toernooi wordt gespeeld.

Thomas en McIlroy geloven in groei van PGA Tour

De oprichting van LIV Golf zorgt al maanden voor een tweedeling in de golfwereld. LIV Golf wordt gefinancierd door miljarden euro's uit Saoedi-Arabië en bij het eerste toernooi in Londen is al liefst 25 miljoen dollar (23,3 miljoen euro) aan prijzengeld beschikbaar.

Het is grootste prijzenpot in de geschiedenis van het professionele golf en daarom is een groot aantal spelers overgestapt. Toch hebben Thomas en McIlroy nog vertrouwen in de PGA Tour, de grote en traditionele organisator van de golftoernooien.

"Ik denk dat de meerderheid van de leden van de PGA deze maatregelen zeer op prijs stelt", vervolgt McIlroy. "Ik denk dat Jay het juiste heeft gedaan, want deze jongens hebben de regels overtreden en dan is het logisch dat er consequenties zijn."

"Ik heb altijd gezegd dat ik veel vertrouwen in de PGA Tour heb", sluit tweevoudig majorkampioen Thomas zich bij zijn collega aan. "We kunnen blijven groeien, maar de jongens die voor LIV Golf hebben gekozen, zullen daar geen deel van uitmaken."