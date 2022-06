Femke Bol heeft donderdag ook haar tweede wedstrijd van het jaar op de 400 meter horden gewonnen. De 22-jarige Nederlandse was bij de Diamond League-ontmoeting in Rome ruim een seconde sneller dan de concurrentie.

Bol snelde in het Stadio Olimpico naar een tijd van 53,02 seconden. Daarmee was ze een stuk rapper dan afgelopen maandag, toen ze bij de FBK Games in haar eerste 400 meter hordenrace van 2022 tot 53,94 kwam.

De winnares van olympisch brons bij de Spelen van vorig jaar had in Hengelo een straatlengte voorsprong op de rest van het veld. Dat was drie dagen later in Rome niet anders. De Jamaicaanse Janieve Russell, de nummer vier van de Spelen, werd tweede in 54,18. Anna Ryzhykova (54,50) kwam als derde over de streep.

Bol, die met 52,03 Nederlands recordhoudster is op de 400 horden, boekte in Rome haar negende zege in de Diamond League, de belangrijkste serie wedstrijden in de atletiek buiten de grote toernooien. Ze won vorig jaar alle Diamond League-wedstrijden waar ze aan de start kwam, inclusief de finale in Zürich.

Femke Bol (springend) had een grote voorsprong op de concurrentie. Femke Bol (springend) had een grote voorsprong op de concurrentie. Foto: AFP

Bonevacia nadert EK-limiet op 400 meter

Op de 400 meter voor mannen verbeterde Liemarvin Bonevacia zich ook ten opzichte van zijn tijd bij de FBK Games. De Nederlands recordhouder (44,58) eindigde als zesde in 45,79. In het natte en kille Hengelo had hij 46,11 geklokt.

De 33-jarige Bonevacia, olympisch finalist in Tokio, heeft een tijd van 44,90 nodig om zich te plaatsen voor de WK in het Amerikaanse Eugene (15-24 juli). Hij naderde in Italië de limiet voor de EK (15-21 augustus in München), die op 45,70 staat.

De winst op de 400 meter in Rome ging naar Kirani James uit Grenada. De olympisch kampioen van 2012 noteerde 44,54 en bleef de Amerikanen Vernon Norwood (44,81) en Michael Cherry (45,24) voor.

De Amerikaan Kenneth Bednarek was de beste op de 200 meter (20,01). Taymir Burnet eindigde als negende en laatste in een tijd van 21,26. Het persoonlijk record van de Nederlander staat op 20,34.