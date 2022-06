Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi verzorgen op 20 augustus het hoofdgevecht bij GLORY 81 in Düsseldorf. Dat is het eerste grote evenement van de kickboksbond sinds er in maart bij GLORY 80 in het Belgische Hasselt rellen uitbraken op de tribunes.

Door de ongeregeldheden werd het gala in Hasselt gestaakt en kreeg de reputatie van GLORY een klap. De bond werkte er sindsdien aan om locaties te vinden waar nieuwe evenementen georganiseerd mogen worden.

Met de Castello Arena in Düsseldorf is een stadion gevonden voor GLORY 81. Zwaargewichten Ben Saddik en Adegbuyi zullen in Duitsland voor de tweede keer tegen elkaar vechten. In 2018 won Ben Saddik bij GLORY 62 in Rotterdam van Adegbuyi door een knock-out in de eerste ronde.

Het laatste optreden van de 31-jarige Ben Saddik was een titelgevecht tegen Rico Verhoeven in oktober vorig jaar. De Belgische Marokkaan verloor toen na een spectaculaire strijd van de Nederlandse wereldkampioen.

Ben Saddik, die tweede staat op de ranglijst van de zwaargewichten bij GLORY, zou eigenlijk in maart in Hasselt in actie komen, maar zijn duel met Levi Rigters ging niet door vanwege de ongeregeldheden.

Adegbuyi, de nummer vijf op de ranglijst van zwaargewichten, vocht ook niet meer sinds GLORY 79 in oktober. De 37-jarige Roemeen verloor toen in Rotterdam Ahoy van Antonio Plazibat, zijn vijfde nederlaag in twintig gevechten bij GLORY. Een jaar eerder won Adegbuyi van Badr Hari.

Benjamin Adegbuyi (links) won in 2020 van Badr Hari. Benjamin Adegbuyi (links) won in 2020 van Badr Hari. Foto: ANP

Wisse verdedigt titel in middengewicht

Voor het duel tussen Ben Saddik en Adegbuyi zal Donovan Wisse uit Suriname bij GLORY 81 zijn titel in het middengewicht verdedigen tegen de Portugees Juri de Sousa.

De Marokkaanse Rotterdammer Zakaria Zouggary gaat voor het eerst sinds 2019 vechten bij GLORY. Het vedergewicht neemt het op tegen de Duitse GLORY-debutant Rafik Habiat.

GLORY kondigde twee weken geleden al aan dat Hari op 8 oktober in het GelreDome terugkeert in de ring. Hij vecht dan tegen Alistair Overeem.

GLORY organiseerde vorige maand op een geheime locatie en in een bijna lege hal al een aantal gevechten die bedoeld waren als goedmakertje voor fans die bij het gestaakte gala in Hasselt waren geweest. Dat was geen groot evenement.