PGA Tour heeft donderdag direct geantwoord op de start van het eerste toernooi van de nieuwe LIV Golf Series. De Amerikaanse organisatie sluit alle golfers die meedoen aan de Saoedische tour voor onbepaalde tijd uit van haar toernooien.

De PGA Tour heeft haar spelers geen toestemming gegeven om te spelen bij de concurrerende organisatie. De organisatie dreigde de afgelopen weken al met zware straffen voor golfers die desondanks zijn overgestapt naar LIV Golf.

Op het moment dat op de Centurion Club nabij Londen het eerste toernooi van LIV Golf van start ging, publiceerde de PGA Tour een brief aan al haar leden waarin de schorsing van zeventien golfers wordt aangekondigd.

"Deze spelers overtreden onze regels", schreef PGA Tour-topman Jay Monahan. "Ze hebben een keuze gemaakt voor hun eigen financiële gewin. Dan kunnen ze niet verwachten dat ze dezelfde kansen en voordelen krijgen als golfers die niet overgestapt zijn. Dat zou niet respectvol zijn richting die spelers, onze fans en onze partners."

Grote namen als Phil Mickelson, Sergio García, Dustin Johnson, Martin Kaymer, Graeme McDowell, Kevin Na, Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel en Lee Westwood horen bij de zeventien gestrafte golfers. Zij maken deel uit van het deelnemersveld van 48 golfers op de Centurion Club.

LIV Golf wordt gefinancierd door Saoedi-Arabië

LIV Golf, dat gefinancierd wordt door miljarden euro's uit Saoedi-Arabië, zorgt al maanden voor een tweespalt in de golfwereld. Bij het eerste toernooi in Londen is er in totaal 25 miljoen dollar (23,3 miljoen euro) aan prijzengeld beschikbaar.

De grootste prijzenpot in de geschiedenis van het professionele golf heeft flink wat spelers overtuigd over te stappen naar LIV Golf. Meerdere golfers hebben hun lidmaatschap van de PGA Tour opgezegd, om een straf van de Amerikaanse organisatie voor te zijn.

Monahan meldt in zijn brief dat het nog niet duidelijk is of en hoe de geschorste golfers in de toekomst kunnen terugkeren bij toernooien van de PGA Tour. "Vertrouw erop dat we dit soort vragen zullen behandelen met dezelfde transparantie die we dit hele proces hebben laten zien."

LIV Golf reageerde in een eigen verklaring boos op het besluit van de PGA Tour. "Deze beslissing is wraakzuchtig en zorgt alleen maar voor een grotere scheiding tussen de PGA Tour en zijn golfers. Het is verontrustend dat juist de PGA Tour de organisatie is die golfers ervan weerhoudt om toernooien te spelen."