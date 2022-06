Tim van Rijthoven heeft donderdag voor een daverende verrassing gezorgd door de Amerikaan Taylor Fritz te verslaan in de tweede ronde van de Libéma Open in Rosmalen. De Nederlander versloeg de nummer veertien van de wereldranglijst en bereikte zo voor het eerst in zijn carrière de kwarfinales van een ATP-toernooi. Later op de dag redde Tallon Griekspoor het niet tegen Félix Auger-Aliassime.

Van Rijthoven, de mondiale nummer 205, verloor de eerste set in een spannende tiebreak, maar knokte zich daarna knap terug en won in drie sets (6-7 (9), 7-5 en 6-4).

Het was pas de tweede keer dat de 25-jarige Brabander tegen een topvijftigspeler speelde, nadat hij in 2016 in Winston-Salem had verloren van de Tsjech Jirí Veselý. Op basis van zijn ranking had Van Rijthoven overigens niet mogen meedoen aan de Libéma Open, maar de organisatie gaf hem een wildcard. In de eerste ronde was hij te sterk voor de Australiër Matthew Ebden, de nummer 432 van de wereld.

Tegenstander van Van Rijthoven in de kwartfinales wordt Hugo Gaston, die 66e staat. De 21-jarige Fransman was in drie sets te sterk voor de Amerikaan Jenson Brooksby (3-6, 6-3 en 7-5).

Griekspoor verliest in twee tiebreaks van Auger-Aliassime

Het duel tussen Van Rijthoven en Fritz zou eigenlijk woensdag worden gespeeld, maar werd uitgesteld vanwege regen. In de eerste set dwong Van Rijthoven zijn Amerikaanse opponent al tot het uiterste, maar die sloeg in een lange tiebreak alsnog toe: 11-9.

In de tweede set herpakte van Rijthoven zich met een break aan het einde (7-5) en dat deed hij ook in het derde bedrijf. Hij benutte zijn tweede matchpoint en boekte zo zijn mooiste zege tot nu toe in zijn carrière. In maart won de 24-jarige Fritz nog het Masters-toernooi van Indian Wells.

Griekspoor was de enige andere Nederlandse man die nog actief was in het enkelspel van de Libéma Open. Hij redde het niet in de tweede ronde. De 25-jarige Haarlemmer bezorgde de als tweede geplaatste Auger-Aliassime een zware middag, maar verloor door twee tiebreaks: 7-6 (2) en 7-6 (5). De Canadees is de nummer negen van de wereldranglijst, terwijl Griekspoor 56e staat.

In het vrouwentoernooi slaagde Arianne Hartono er eerder op donderdag niet in te stunten tegen Aryna Sabalenka. Ze verloor met 6-2 en 6-3 van de nummer zes van de wereld, waardoor er geen Nederlandse vrouw meer actief is op het gras in Rosmalen.