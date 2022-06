Arianne Hartono is donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde van de Libéma Open in Rosmalen. De 26-jarige Nederlandse legde het in twee sets (6-2 en 6-3) af tegen Aryna Sabalenka uit Belarus.

Door de uitschakeling van Hartono zijn er geen Nederlandse vrouwen meer actief op het Brabantse grastoernooi. Debutante Suzan Lamens verloor eerder deze week in de eerste ronde en bij de mannen waren Robin Haase, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong al na een partij klaar. Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven gingen wel door en strijden nog om een plek in de kwartfinales.

De tweederondepartij tussen Hartono (WTA-172) en de als tweede geplaatste Sabalenka (WTA-6) begon woensdag al, maar werd toen vanwege regen na een set gestaakt. Hartono kon in die set aanvankelijk goed meekomen met de Belarussische wereldtopper, maar na 2-2 nam Sabalenka afstand (6-2).

Ook op donderdag kon Hartono weinig weerstand bieden aan de 24-jarige Sabalenka, die vorig jaar de halve finale haalde op zowel Wimbledon en de US Open. Ze kwam snel met 3-0 achter en kwam die tik niet meer te boven.

Hartono speelt later deze maand in de kwalificaties voor Wimbledon. De geboren Groningse hoopt zich voor het eerst te plaatsen voor het hoofdtoernooi in Londen, nadat ze begin 2022 op de Australian Open haar Grand Slam-debuut maakte.