Boston Celtics heeft in de nacht van woensdag op donderdag de leiding genomen in de NBA Finals. De derde wedstrijd in de best-of-sevenserie tegen Golden State Warriors werd met 116-110 gewonnen.

De stand in de serie is nu 2-1 voor Boston Celtics, dat nog twee overwinningen nodig heeft voor de eerste NBA-titel sinds 2008. Het team uit Boston kan bij een kampioenschap recordhouder worden. Momenteel delen de Celtics het record van zeventien kampioenschappen met Los Angeles Lakers.

In de derde wedstrijd namen de Celtics vanaf de eerste minuut het initiatief in het eigen TD Garden. Het thuisteam speelde aanvallend zeer sterk en werd bij de hand genomen door Jaylen Brown, die met 27 punten op dreef was.

Net als in de vorige twee wedstrijden kenden de Celtics in het derde kwart een matige fase, waardoor een comfortabele voorsprong van achttien punten werd verspeeld. Kort voor het einde van dat kwart werd de leiding nog wel heroverd en die voorsprong werd in het laatste kwart nog wat uitgebouwd.

Vlak voor tijd kregen de Warriors nog een extra domper te verwerken door het uitvallen van Stephen Curry, die 31 punten op zijn naam schreef. De sterspeler ging na een botsing met veel pijn naar de kant, maar liet na de wedstrijd doorschemeren dat hij verwacht gewoon weer aanwezig te zijn bij het volgende duel.

De vierde wedstrijd tussen Boston Celtics en Golden State Warriors wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 3.00 uur gespeeld.