Op de Centurion Club nabij Londen begint donderdag een toernooi dat de golfwereld mogelijk voor altijd zal veranderen. Hoe de nieuwe LIV Golf Invitational Series door miljarden euro's uit Saoedi-Arabië zorgt voor een tweespalt in de sport en voor veel kritiek op de golfers die overgestapt zijn naar de nieuwe en omstreden tour.

LIV Golf organiseert dit jaar acht toernooien met een totaal aan prijzengeld van 255 miljoen dollar (238 miljoen euro). Bij het eerste toernooi in Londen - en bij de zes toernooien daarna - is er in totaal 25 miljoen dollar (23,3 miljoen euro) beschikbaar. Dat is de grootste prijzenpot in de geschiedenis van het professionele golf. De winnaar krijgt 3,7 miljoen euro, terwijl alle 48 deelnemers al verzekerd zijn van 112.000 euro. Bij het slottoernooi in Miami eind oktober is de totale prijzenpot zelfs 74,5 miljoen euro.

De duizelingwekkende bedragen komen van Public Investment Fund. De investeringsmaatschappij van de Saoedische overheid, die ook eigenaar is van voetbalclub Newcastle United, heeft zo'n 2 miljard euro in het project gestopt.

De Amerikaanse PGA Tour geeft zijn spelers geen toestemming om te spelen bij de concurrerende organisatie. De organisatie van de belangrijkste - en tot voor kort lucratiefste - serie toernooien dreigt ermee golfers voor altijd uit te sluiten van zijn tour als ze overstappen naar LIV Golf.

De Spanjaard Sergio Garcia traint op de baan van Centurion Club. De Spanjaard Sergio Garcia traint op de baan van Centurion Club. Foto: ANP

48 golfers trekken zich niks aan van de dreigende taal van de PGA Tour en doen van donderdag tot en met zaterdag mee op de Centurion Club. Daarbij zitten zeven voormalig winnaars van een major (een van de vier grootste toernooien in het golf): Phil Mickelson, Dustin Johnson, Martin Kaymer, Sergio García, Charl Schwartzel, Graeme McDowell en Louis Oosthuizen. Zij zijn niet bij het RBC Canadian Open in Toronto, het toernooi dat de PGA Tour deze week organiseert en waar het totale prijzengeld op 8,7 miljoen dollar (8,1 miljoen euro) staat.

Meerdere golfers hebben hun lidmaatschap van de PGA Tour inmiddels opgezegd. Daarmee zijn ze een eventuele straf van de Amerikaanse organisatie voor. De Amerikaan Kevin Na was de eerste die deze stap zette. "Ik wil de vrijheid hebben om te golfen waar ik wil en op deze manier krijg ik die mogelijkheid", zei de huidige nummer 34 van de wereld. De PGA Tour moet dus vrezen dat zijn toernooien gedevalueerd gaan worden door een minder sterk deelnemersveld.

De golfers ontkennen niet dat geld een grote speelt in hun overstap naar LIV Golf. "Ik ben een prof, we gaan voor goed geld spelen, dus waarom niet?", zei de Zuid-Afrikaan Oosthuizen. "Ik wil niet de rest van mijn leven blijven golfen en ik had het gevoel dat ik dat op de PGA Tour wel had moeten doen", aldus de Amerikaan Johnson, een voormalig nummer één van de wereld.

Voor de golfers speelt ook mee dat ze zien dat in andere profsporten in de VS de gemiddelde salarissen een stuk hoger liggen. Wereldtoppers in het golf kunnen miljoenen euro's per jaar verdienen, maar hun inkomsten komen niet in de buurt van de bedragen die de beste basketballers in de NBA of de beste American footballers in de NFL verdienen.

Programma LIV Golf Invitational Series 9-11 juni: Londen (Eng)

1-3 juli: Portland (VS)

29-31 juli: New Jersey (VS)

2-4 september: Boston (VS)

16-18 september: Chicago (VS)

7-9 oktober: Bangkok (Tha)

14-16 oktober: Jeddah (SA)

28-30 oktober: Miami (VS)

Mensenrechtenorganisaties stellen dat LIV Golf een manier van 'sportswashing' is door Saoedi-Arabië. De Saoediërs proberen al langer om hun slechte imago op het gebied van mensenrechten op te poetsen door grote sportevenementen te organiseren. Dat beleid is bedacht door de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, die de voorzitter is van het Public Investment Fund. Bin Salman was volgens Amerikaanse inlichtingendiensten direct betrokken bij de moord op de regeringskritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi in 2018.

Volgens directeur Greg Norman opereert LIV Golf onafhankelijk van de Saoedische overheid. "Zij zijn niet mijn bazen", zei Norman, die in het verleden 331 weken de nummer één van de wereld was in het golf, vorige maand tegen Sky Sports. "Ik hoef me niet te verantwoorden bij Saoedi-Arabië of bij Bin Salman. Ik weet niet wat de Saoedische overheid doet en ik wil het ook niet over politiek hebben."

Norman noemde de moord op Khashoggi in hetzelfde interview "verwerpelijk". "Maar als je naar Saoedi-Arabië gaat, dan zie je dat ze de cultuur proberen te veranderen", aldus de 67-jarige Australiër. "En dat doen ze door middel van golf."

Oud-topgolfer Greg Norman is het gezicht van LIV Golf Oud-topgolfer Greg Norman is het gezicht van LIV Golf Foto: Reuters

"Wij zijn golfers, geen politici", zei McDowell dinsdag op een persconferentie op de Centurion Club. Daar kregen de aanwezige golfers veel kritische vragen over hun overstap naar LIV Golf. "Ik weet dat het een ongelooflijk polariserende keuze is om mee te doen aan een door Saoedi-Arabië gefinancierde Tour. Kijk alleen al naar de situatie met Khashoggi. Niemand ontkent dat die vreselijk is", zei de 42-jarige McDowell, "Maar ik denk echt dat golf een positieve invloed kan hebben op de wereld. Als Saoedi-Arabië onze sport wil gebruiken om te veranderen, dan willen we ze daar graag bij helpen."

Amnesty International vindt dat de golfers zich duidelijker moeten uitspreken over de mensenrechtenschendingen in Saoedi-Arabië. "Graeme McDowell en de andere golfers die deze week meedoen op de Centurion Club lijken geen goede antwoorden te hebben op vragen over de mensenrechten, terwijl ze het geen probleem lijken te vinden om het Saoedische geld aan te nemen", zei Patrick Corrigan van de Britse tak van Amnesty International. "Je hoeft geen politicus te zijn om onderdrukte mensen te steunen. We mogen meer verwachten van bekende sporters."