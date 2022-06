Profbokser Simiso Buthelezi is dinsdag op 24-jarige leeftijd overleden. De Zuid-Afrikaan lag sinds zondag in coma, nadat hij tijdens een Afrikaans titelgevecht gedesoriënteerd was geraakt.

"Met groot verdriet moeten we melden dat Simiso Buthelezi afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Durban", meldt Boxing South Africa woensdag in een verklaring.

Buthelezi domineerde zondag zijn titelgevecht in het lichtgewicht tegen Siphesihle Mntungwa, totdat hij in de tiende ronde een klap tegen zijn kin kreeg en in de touwen werd geduwd door zijn tegenstander.

Buthelezi was vervolgens volledig zijn oriëntatie kwijt. Hij liep niet naar Mntungwa, maar strompelde naar een lege hoek van de ring en begon stoten uit te delen in het luchtledige. De scheidsrechter stopte het gevecht direct en Buthelezi werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Daar bleek dat de Zuid-Afrikaan een hersenbeschadiging en een interne bloeding had. "Ondanks de beste zorg is meneer Buthelezi helaas overleden aan die verwondingen", aldus Boxing South Africa.

De boksbond zal een "onafhankelijk medisch onderzoek" uitvoeren naar de dood van Buthelezi. Volgens zijn trainer Bheki Mngomezulu was de bokser gezond voor het gevecht. "Ik kan niet verklaren wat er gebeurd is", zei hij maandag tegen News24.