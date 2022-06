Eva de Goede is blij en trots nu ze is geselecteerd voor het WK hockey, bijna acht maanden nadat ze een zware knieblessure had opgelopen. De aanvoerder wijst er wel op dat het nog niet helemaal zeker is dat ze in actie komt op het mondiale toernooi.

"Er komen nu belangrijke dagen en weken aan", zegt de 33-jarige De Goede woensdag op hockey.nl. "Ik voel me fit, maar heb nog helemaal geen wedstrijdritme."

"Deze week wil ik richting de situatie dat ik vol meedoe met de groep. Dat is het volgende stapje, maar ook meteen een belangrijke. Ik moet me daar goed bij voelen. Als dat niet zo is, dan stap ik eruit. Dan is het klaar."

De drievoudig olympisch kampioene, die al 251 interlands speelde, scheurde in november de voorste kruisband van haar rechterknie tijdens een duel met België. Bovendien beschadigde ze haar meniscus.

Het WK leek geen realistisch doel voor De Goede, maar haar herstel verloopt voorspoedig. Daardoor werd ze dinsdag opgenomen in de achttienkoppige selectie van bondscoach Jamilon Mülders. "Maar we hebben geen garantie van 100 procent dat Eva het gaat halen", aldus Mülders.

Eva de Goede liep in november een zware blessure op. Eva de Goede liep in november een zware blessure op. Foto: Pro Shots

De Goede hoopt tegen China rentree te maken

In de aanloop naar het WK speelt Oranje onder meer twee interlands tegen China (21 en 22 juni). De Goede hoopt in een van die twee duels haar rentree te maken.

"Het is nodig om voor het WK iets te hebben meegedaan. Die wedstrijden tegen China hebben we als target neergezet. Verder leef ik van dag tot dag. Iedere dag een stap meer. Als ik nu te ver vooruit denk, maak ik mezelf gek."

De Goede wil alleen in de WK-selectie blijven als ze vanaf het begin van het toernooi kan meedoen. "Ik wil niet half op het WK staan. In het begin wedstrijden missen en later aanhaken, is geen optie voor mij. Ik ga er vol voor, of helemaal niet."

Het WK is van 1 tot en met 17 juli in Amstelveen en het Spaanse Terrassa.