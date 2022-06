Tiger Woods heeft zich dinsdag afgemeld voor de US Open van later deze maand. De golflegende acht zichzelf nog niet sterk genoeg om mee te kunnen doen aan het majortoernooi.

"Ik heb de Amerikaans golffederatie op de hoogte gesteld dat ik niet zal meedoen aan de US Open", meldt de 46-jarige Woods op Twitter. "Mijn lijf heeft meer tijd nodig om sterk genoeg te zijn voor een majortoernooi."

Woods trok zich twee weken geleden terug uit het PGA Championship nadat hij zijn slechtste score aller tijden noteerde op de major. De Amerikaan ging in de derde ronde rond in 79 slagen, 9 boven par. Dat was het grootste aantal slagen in zijn 22 optredens op het PGA Championship, dat hij in 1999, 2000, 2006 en 2007 op zijn naam schreef.

Op de baan bij de Southern Hills Country Club in Tulsa was duidelijk zichtbaar dat Woods last had van fysieke ongemakken. De golflegende erkende na afloop dat hij pijn had, zonder aan te geven waar precies.

Woods maakte enkele maanden geleden zijn rentree op de Masters na een zwaar auto-ongeluk in februari 2021. Daarbij liep Woods onder meer een gebroken been en verbrijzelde enkel op. Eind vorig jaar deed hij met zijn zoon al mee aan het PNC Championship.

Woods laat in zijn bericht op Twitter weten dat hij hoopt volgende maand mee te doen aan het toernooi JP McManus Pro-Am in Ierland en The Open. De US Open staat van 16 tot en met 19 juni op het programma.