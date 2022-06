Dubbelspecialist Jean-Julien Rojer heeft zich dinsdag vanwege een blessure aan zijn linkervoet afgemeld voor de Libéma Open in Rosmalen. De veertigjarige Rojer won afgelopen weekend met partner Marcelo Arévalo uit El Salvador het mannendubbel van Roland Garros.

Rojer won het grastoernooi in Rosmalen al eens. In 2014 was hij met zijn toenmalige partner Horia Tecau de sterkste. Door zijn eindzege met Arévalo op Roland Garros heeft Rojer nu drie Grand Slam-titels, nadat hij eerder Wimbledon (2015) en de US Open (2017) won.

Rojer en Arévalo versloegen in de eindstrijd van Roland Garros de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek in drie sets (6-7 (4), 7-6 (5), 6-3)

Wesley Koolhof, die op Roland Garros met zijn Japanse dubbelpartner Ena Shibahara de zege pakte in het gemengd dubbelspel, komt wel in actie in het mannendubbel in Rosmalen. Samen met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski neemt hij het op tegen Julio Peralta uit Chili en David Vega Hernandez uit Spanje.

Botic van de Zandschulp speelt in Rosmalen samen met de Amerikaan Mackenzie McDonald, terwijl Tallon Griekspoor een koppel vormt met Daniil Medvedev, de nummer drie van de wereld.

Ook de koppels Robin Haase en Matwé Middelkoop en Jesper de Jong en Bart Stevens komen in actie in het dubbelspel.