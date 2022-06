Ook golfer Dustin Johnson verlaat de Amerikaanse PGA Tour en gaat spelen op de nieuwe LIV Golf Invitational Series. Dat maakte de tweevoudig majorwinnaar en voormalig nummer één van de wereld dinsdag bekend op een persconferentie, voorafgaand aan het openingstoernooi in Londen.

De LIV Golf Invitational wordt gesteund door geldschieters uit Saoedi-Arabië en is daarom omstreden. "Het is moeilijk te zeggen wat de gevolgen kunnen zijn voor de toekomst, maar ik heb besloten om mijn deelname aan de Tour op te zeggen. Ik ga hier spelen, dat is het plan", zei Johnson.

De PGA Tour herhaalde vorige week een waarschuwing aan de golfers, waarin het benadrukte dat deelname aan het omstreden circuit tot disciplinaire maatregelen zou kunnen leiden. Golfers die tussen 9 en 11 juni meedoen in Londen riskeren een schorsing of zelfs een uitsluiting.

Johnson kan door zijn keuze voor het lucratieve evenement niet meer meedoen aan de prestigieuze Ryder Cup. Wel is hij nog steeds van plan deel te nemen aan de US Open, de major van later deze maand.

"Ik kan niet antwoorden namens de organisatie van de majors, maar ik hoop dat ze ons toelaten om te spelen", zei de 37-jarige Amerikaan. "Ik ben van plan daar te spelen, tenzij ik anders hoor."

Phil Mickelson ging Dustin Johnson voor met zijn overstap naar de LIV Golf Invitational Series.

Flink aantal topspelers ging Johnson voor

Johnson is niet de eerste topspeler die voor een overstap kiest. Onder anderen Phil Mickelson, Kevin Na, Ian Poulter, Sergio García, Martin Kaymer, Graeme McDowell, Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel en Lee Westwood spelen ook op de LIV Golf Invitational Series, die voorlopig uit acht toernooien bestaat.

De 51-jarige Mickelson sprak in een verklaring van "een nieuwe start op een nieuw pad". Hij was al langer kritisch op de in zijn ogen "hebzuchtige" PGA Tour. Zijn uitspraken kwamen hem op kritiek te staan, wat ertoe leidde dat hij de laatste maanden in de luwte doorbracht.

Toernooidirecteur Greg Norman zegt ook al een tijdje in gesprek zijn met Tiger Woods. De golflegende zou vooralsnog ondanks zeer aantrekkelijke financiële voorwaarden geen trek hebben in een overstap.

Ieder toernooi van de LIV Golf Invitational Series beschikt dankzij de financiële steun uit Saoedi-Arabië over een prijzenpot van liefst 25 miljoen dollar (omgerekend 23,3 miljoen euro). Nog nooit werd zoveel geld uitgekeerd in het professionele golf.