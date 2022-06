Eva de Goede is opgenomen in de selectie van de Nederlandse hockeysters voor het WK van volgende maand in Nederland en Spanje. De aanvoerder keert sneller dan verwacht terug van een zware knieblessure.

De 33-jarige De Goede scheurde in november vorig jaar de voorste kruisband van haar rechterknie tijdens een interland tegen België. Bovendien beschadigde ze haar meniscus.

Het WK leek ver weg voor de 251-voudig international, maar ze zit nu dus toch in de achttienkoppige selectie van bondscoach Jamilon Mülders. Waarschijnlijk maakt De Goede tijdens de Pro League-wedstrijden tegen China op 21 en 22 juni haar rentree.

De Oranjeselectie bestaat voor het overgrote deel uit de speelsters die vorig jaar in Tokio olympisch goud veroverden. Alleen de gestopte Caia van Maasakker, Lauren Stam en Malou Pheninckx zijn er niet meer bij.

Marloes Keetels keert net als De Goede na een blessureperiode terug in het Nederlands team. Felice Albers, Yibbi Jansen, Renée van Laarhoven, Freeke Moes, Sabine Plönissen, Pien Sanders en Maria Verschoor zijn er voor het eerst bij op het WK.

WK-selectie hockeysters Felice Albers, Margot van Geffen, Eva de Goede, Yibbi Jansen, Marloes Keetels, Josine Koning, Sanne Koolen, Renée van Laarhoven, Laurien Leurink, Frédérique Matla, Freeke Moes, Laura Nunnink, Sabine Plönissen, Pien Sanders, Anne Veenendaal, Maria Verschoor, Xan de Waard en Lidewij Welten

Van den Assem ontbreekt in selectie

Ireen van den Assem is een van de opvallendste afwezigen in de selectie. De ervaren international keerde in maart op uitnodiging van bondscoach Mülders binnen een half jaar na haar afscheid bij Oranje terug, maar is nu gepasseerd voor het WK.

"Sinds half januari hebben we met elkaar een interessante en intensieve reis doorgemaakt. We trainden en speelden in verschillende samenstellingen en ik heb veel verschillende speelsters aan het werk kunnen zien", aldus Mülders.

"Ze toonden allemaal veel inzet en daardoor zijn we als team gegroeid de afgelopen periode. Nu is het tijd de volgende stap te zetten en gaan we het laatste gedeelte van de voorbereiding op het WK in."

Mülders leidt Oranje sinds januari. Zijn succesvolle voorgangster Alyson Annan is ontslagen wegens een verschil van inzicht over de aanpak van de angstcultuur in de ploeg. Vanaf september is Paul van Ass de bondscoach van Oranje.

Het WK hockey vindt van 1 tot en met 17 juli plaats in het Wagener Stadion in Amstelveen en in de Spaanse stad Terrassa. Oranje won drie van de vier laatste edities.