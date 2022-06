Na de mislukte Olympische Spelen van Tokio en de twijfel of ze wel moest doorgaan, staat Dafne Schippers weer met plezier op de atletiekbaan. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter maakte harde keuzes en is mede daardoor fysiek redelijk in orde, maar de vraag is of dat genoeg is om weer in de buurt van haar toptijden te komen.

"Ja, het vlammetje brandt nog", vertelde de bijna dertigjarige Schippers maandag bij de FBK Games in Hengelo, haar eerste internationale sprintwedstrijd sinds de Spelen van tien maanden geleden. Ze had genoten van de 100 meter voor eigen publiek, al had ze meer verwacht dan een vijfde plek en een tijd van 11,40 seconden. "Ik heb weer plezier in mijn sport. Er staat hier een blij mens."

Het contrast met Tokio is enorm. Toen brak ze in de mixed zone, nadat ze naast een finaleplaats had gegrepen op de 200 meter. Ze vertelde in de Japanse hoofdstad over de pijn in haar rug, die haar zelfs in het dagelijks leven dwarszat. "Ik kon in die tijd amper uit bed komen door de pijn. Nou, dan is de lol er wel vanaf", zei ze maandag in Hengelo.

Maandenlang wist Schippers niet of ze zou doorgaan, tot ze eind oktober haar sport weer helemaal oppakte, maar wel op een totaal andere manier. Ze verliet nationaal trainingscentrum Papendal en coach Bart Bennema, die haar in 2015 naar goud (200 meter) en zilver (100 meter) begeleidde op de WK in Peking, en sloot zich aan bij de Haarlemse sprinttrainer Wigert Thunnissen.

Ondertussen ging Schippers gewichtheffen om haar rug sterker te maken en zo de pijn weg te nemen. "Ik heb mezelf in het diepe gegooid, alles is anders. Ik denk nog steeds dit mijn beste keuze ooit is. Het is nu alleen wachten tot ik daar een cadeautje voor krijg."

Dafne Schippers klokte 11,40 op de FBK Games. Dafne Schippers klokte 11,40 op de FBK Games. Foto: Pro Shots

'Ik denk vijf stappen vooruit'

Schippers doelde met een "cadeautje" op een snelle tijd als bevestiging dat ze op de goede weg is. Bij haar rentree, een week geleden in Vught, liep ze 11,37, terwijl haar persoonlijk record op de 100 meter al zeven jaar op 10,81 staat. Maandag ging het bij de FBK Games zelfs nog iets langzamer (11,40).

"Nu het lijf goed voelt, moeten de tijden vanzelf beter worden door wedstrijdritme. Op de trainingen gaat het beter, er zit al meer in dan er nu uitkomt. Het is alleen lastig om die details van de trainingen samen te voegen in een wedstrijd."

Mentaal is het af en toe ook lastig voor Schippers. Van 2014 tot en met 2018 liep ze op de grote titeltoernooien om de medailles, maar dat niveau is inmiddels ver weg. Als ze al terugkomt op haar oude niveau, dan zal dat niet binnen een paar weken zijn.

"Ik moet geduld hebben, hoe zwaar dat ook is. De topsporter in mij denkt vijf stappen vooruit. Maar dat kan niet als je zo veel verandert."

Teleurstelling bij Dafne Schippers tijdens de Spelen van Tokio. Teleurstelling bij Dafne Schippers tijdens de Spelen van Tokio. Foto: ANP

'Ik heb nog zo veel te overwinnen'

Om het doel overzichtelijk te houden én de rug te ontlasten, loopt Schippers voorlopig niet de 200 meter, al is dat van origine haar beste afstand. Ze beperkt zich tot de 100 meter.

Schippers' volgende wedstrijd is over twee weken in Parijs en eind deze maand wacht de NK in Apeldoorn. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze in een van die twee wedstrijden op de 100 meter de WK-limiet (11,15 seconden) loopt. De WK wordt van 15 tot en met 24 juli gehouden in het Amerikaanse Eugene.

"Met de tijden die ik nu loop, mag ik niet aan titeltoernooien denken. Dat valt nog wel tegen. Ik loop hier in Hengelo 11,40, terwijl ik uiteindelijk weer onder de 11 seconden wil lopen. Ik heb dus nog zo veel te overwinnen. Het moet stapje voor stapje, alleen dan kan het goed komen."