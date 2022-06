Phil Mickelson maakt deze week zijn rentree op de golfbaan na een pauze van vier maanden. De zesvoudig majorkampioen doet mee aan het eerste toernooi in de nieuwe LIV Golf Invitational Series, een omstreden en door Saoedi-Arabië gefinancierde tour.

"Ik kijk ontzettend uit naar de start van LIV Golf", schrijft de 51-jarige Mickelson maandag in een uitgebreide verklaring op Twitter. "Ik weet en respecteer dat sommige mensen het niet eens zijn met mijn keuze en er een uitgesproken mening over hebben. Maar ik voel een nieuw enthousiasme voor mijn sport."

LIV Golf zorgt al maanden voor veel discussie en een scheiding in de golfwereld. De nieuwe tour wordt gefinancierd door Public Investment Fund, een investeringsmaatschappij van de Saoedische overheid die naar verluidt zo'n 560 miljard euro aan vermogen heeft.

LIV Golf heeft daardoor veel geld om golfers te overtuigen om mee te doen aan zijn evenementen. Bij het eerste toernooi - dat van donderdag tot en met zaterdag wordt gehouden op de Centurion Club nabij Londen - ligt er 25 miljoen dollar (omgerekend 23,3 miljoen euro) klaar voor de 48 deelnemers. Dat is de grootste prijzenpot in de geschiedenis van het professionele golf.

De Amerikaanse PGA Tour geeft zijn spelers geen toestemming om te spelen bij de concurrerende organisatie en dreigt ermee golfers voor altijd uit te sluiten van zijn toernooien als ze toch overstappen.

Toch maakte LIV Golf vorige week al 42 namen bekend voor zijn eerste toernooi. De Amerikaanse Dustin Johnson was de bekendste speler op de lijst. De voormalig nummer één van de wereld zou volgens The Telegraph zo'n 125 miljoen dollar (117 miljoen euro) zijn aangeboden om zich aan te sluiten bij LIV Golf.

De Australische oud-golfer Greg Norman (midden) is het gezicht van LIV Golf. De Australische oud-golfer Greg Norman (midden) is het gezicht van LIV Golf. Foto: Reuters

Mickelson biedt nogmaals excuses aan

Mickelson toonde zich vanaf het begin enthousiast over LIV Golf. De Amerikaan uitte kritiek op de "hebzucht" van de PGA Tour en sprak zijn steun uit voor een nieuwe tour.

Het leek daardoor een zekerheid dat 'Lefty' mee zou doen aan het eerste toernooi in Engeland, totdat hij in februari veel kritiek kreeg voor een interview met journalist Alan Shipnuck, die dit jaar zijn (ongeautoriseerde) biografie schreef.

"Het zijn enge klootzakken", zei Mickelson in het gesprek met Shipnuck over Saoedi-Arabië. "We weten dat ze Washington Post-journalist Jamal Khashoggi hebben vermoord en ze hebben een heel slechte reputatie op het gebied van mensenrechten. Toch zie ik deze nieuwe tour als een eenmalige kans om de PGA Tour te hervormen."

Mickelson bood al snel zijn excuses aan voor het interview. Bovendien besloot hij om even geen toernooien te spelen. In april sloeg hij voor de eerste keer sinds 1994 de Masters in Augusta over, het major dat hij drie keer won. Vorige maand deed hij als titelverdediger niet mee aan de PGA Championship.

Mickelson zei maandag nog een keer sorry voor zijn uitspraken van vier maanden geleden. "Ik heb de afgelopen maanden geprobeerd om een beter mens te worden. Ik heb therapie gevolgd en voel me veel gezonder en meer tot rust gekomen. Ik ben er nu klaar voor om terug te keren in de sport waar ik van hou, maar na 32 jaar is het tijd voor een frisse start."