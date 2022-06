Femke Bol snelde maandag op de FBK Games in Hengelo in 53,94 naar winst in haar eerste 400 meter hordenwedstrijd van dit seizoen, maar het verschil met de race van haar Amerikaanse concurrente Sydney McLaughlin een dag eerder in Nashville was groot. De olympisch kampioene klokte de derde tijd ooit (51,61) en dat maakte ook op Bol indruk.

"Ik heb races nodig om te groeien en steeds sneller te gaan. McLaughlin niet, die loopt meteen een toptijd. Dat is bewonderenswaardig, maar ik haal er alleen maar motivatie uit", aldus Bol maandag kort haar winst op de FBK Games.

De 22-jarige McLaughlin veroverde vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio goud in een wereldrecord (51,46). Mede door haar toptijd in Nashville, in haar eerste wedstrijd dit outdoorseizoen, is McLaughlin ook de favoriet voor de wereldtitel volgende maand in Eugene (15-24 juli). Regerend wereldkampioen Dalilah Muhammad gaat daar ook voor goud.

"Ik wil me heel graag weer meten met Sydney en Dalilah", zei Bol, die olympisch brons won in Tokio. "Concurrentie haalt het beste in mij naar boven. Maar ja, zij komen vanuit Amerika niet zomaar in Europa en ik ga nu niet die kant op. Volgende maand op de WK zal het pas zover zijn."

Overigens is nog niet zeker dat de 51,61 van McLaughlin in de boeken zal blijven staan. Volgens Bols coach Laurent Meuwly wordt de tijd van McLaughlin geschrapt omdat twee horden niet op de juiste plek stonden, maar vooralsnog is dat niet gebeurd.

Snelste tijden ooit op 400 meter horden 1. Sydney McLaughlin - 51,46 (2021)

2. Dalilah Muhammad - 51,58 (2021)

3. Sydney McLaughlin - 51,61 (2022)

4. Sydney McLaughlin - 51,90 (2021)

5. Femke Bol - 52,03 (2021)

'De laatste 100 meter was zwaar'

Bol hoopt in de aanloop naar de WK steeds sneller te lopen, al is ze niet ontevreden over haar tijd van 53,94 in Hengelo. Haar persoonlijk record staat sinds de Spelen in Tokio op 52,03.

"Ik moet er nog een beetje inkomen, dit was pas mijn eerste hordenrace van 2022. De laatste 100 meter was zwaar", vertelde Bol, die een week geleden in het Tsjechische Ostrava imponeerde door in 36,86 een wereldrecord te lopen op de 300 meter horden, al is dat geen officiële wedstrijdafstand in de atletiek.

"In Ostrava ging alles perfect voor een eerste race, maar negen van de tien keer is dat niet het geval. Hier in Hengelo was het niet perfect. Die laatste 100 meter wordt vanzelf beter als ik meer wedstrijden ga lopen."

Bovendien waren de omstandigheden in het regenachtige Hengelo maandag verre van ideaal. "Ik zei voor de grap tegen mijn vriend: zoek alsjeblieft een weer-app die aangeeft dat het niet gaat regenen. Maar goed, ik ben niet van suiker, zo blijkt. Onder deze omstandigheden mag ik tevreden zijn met 53,94."