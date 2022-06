Dafne Schippers zal voorlopig niet in actie komen op de 200 meter, de afstand waarop ze in 2015 en 2017 wereldkampioen werd. De 29-jarige atlete denkt dat het voor haar fysiek beter is om alleen de 100 meter te lopen en sluit niet uit dat ze volgende maand meedoet aan de WK in de VS.

"Voorlopig loop ik de 200 meter niet", zei Schippers maandag bij de FBK Games in Hengelo, waar ze in 11,40 als vijfde eindigde op de 100 meter. "De 100 meter is genoeg, ik moet aan mijn lichaam denken. Na vijftien jaar op het hoogste niveau en zware blessures moet er een keer zo'n tussenjaar tussen zitten."

Vorig jaar liep Schippers op de Spelen in Tokio juist alleen de 200 meter, waarna ze tien maanden niet in actie kwam. Na twijfels over of ze wel door moest gaan en een coachwissel heeft ze weer plezier in haar sport en lijken haar rugproblemen onder controle.

Vorige week liep Schippers in Vught haar eerste wedstrijd sinds Tokio. Ze klokte 11,37 op de 100 meter en maandag op de FBK Games ging het in 11,40 iets langzamer. "Ik ben blij dat ik hier weer sta", zei ze in Hengelo. "Maar de tijden vallen nog een beetje tegen."

Dafne Schippers finishte bij de FBK Games als vijfde. Dafne Schippers finishte bij de FBK Games als vijfde. Foto: Getty Images

'Ik weet niet of dat verstandig is'

De eerstvolgende wedstrijd van Schippers is de Diamond League in Parijs over twee weken en daarna wacht eind deze maand de NK. Ze hoopt daar in de buurt te komen van de limiet voor de WK (11,15), die van 15 tot en met 24 juli worden gehouden in het Amerikaanse Eugene. Ook is ze nog niet zeker van EK-deelname in augustus in München (15 tot 21 augustus). Daarvoor is een tijd van 11,24 nodig.

"Het wordt lastig om het WK te halen", aldus Schippers. "Met de tijden die ik nu loop, denk ik nog niet aan titeltoernooien, het zal nog een stapje harder moeten."

Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat Schippers in actie komt op beide toernooien, die door de nasleep van de coronapandemie kort op elkaar staan gepland. "Het is voor mijn fysiek erg veel om de WK én de EK te lopen. Ik weet niet of dat verstandig is. Aan de andere kant: als ik zie wat ik nu al op de training loop, dan moet het wel mogelijk zijn."