Dafne Schippers heeft maandag bij de FBK Games haar eerste internationale wedstrijd sinds augustus gelopen. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter kwam op de 100 meter in Hengelo niet verder dan de vijfde tijd. Nadine Visser werd zesde bij haar eerste wedstrijd van het buitenseizoen op de 100 meter horden.

De 29-jarige Schippers liep 11,40 en had met die tijd een bijrol in het Fanny Blankers-Koen Stadion. De winst op het koningsnummer ging naar de Britse Daryll Neita, die 11,19 noteerde.

Het betekende voor Schippers haar eerste wedstrijd op het hoogste niveau sinds de Olympische Spelen in augustus. De Utrechtse greep in Tokio op zowel de 200 als de 4x100 meter estafette naast de medailles. Tussendoor nam ze alleen in Vught aan een kleine wedstrijd deel.

Sinds de mislukte Spelen trainde Schippers voornamelijk in de luwte en brak ze met haar coach Bart Bennema. Schippers, die ondanks een dubbele hernia nog hoopt op succes in de toekomst, traint inmiddels onder Wigert Thunnissen.

Naast Schippers waren er op de 100 meter in Hengelo ook bijrollen voor N'ketia Seedo (11,48) en Marije van Hunenstijn (11,56). Jamile Samuel stond eveneens op de startlijst, maar de Nederlandse werd gediskwalificeerd wegens een valse start.

Nadine Visser liep in Hengelo haar eerste wedstrijd van het buitenseizoen. Nadine Visser liep in Hengelo haar eerste wedstrijd van het buitenseizoen. Foto: ANP

Visser na revalidatieperiode weer terug

De 27-jarige Visser liep op een door de regen zeer natte baan naar een tijd van 12,95. Maayke Tjin A-Lim (13,17) en Zoë Sedney (13,40) noteerden de achtste en negende tijd op het onderdeel die werd gewonnen door Brittany Anderson. De Jamaicaanse noteerde 12,51 en liet wereldkampioene Nia Ali achter zich.

Visser bleef met haar tijd nog boven de limiet van 12,84 voor de WK later deze zomer in het Amerikaanse Eugene. De hordeloopster liep tijdens de NK indoor in februari een scheurtje in haar hamstring op en nam sindsdien de tijd om goed te revalideren.

"Het was mijn eerste race en dat is altijd even wennen", zei Visser kort na haar race, die nog wat stroef oogde. "Ik ben blij dat mijn blessure over is en ik weer vrijuit kan lopen. Voor een seizoensopening is dit prima."

Met haar deelname aan de FBK Games heeft Visser een eerste stap gezet richting de belangrijkste toernooien van dit jaar: de WK in juli en de EK in augustus.