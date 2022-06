Femke Bol heeft maandag op overtuigende wijze de 400 meter horden gewonnen bij de FBK Games. Bij het kogelstoten verbeterde Jessica Schilder haar eigen Nederlands record, terwijl Dafne Schippers als vijfde eindigde op de 100 meter.

Met de tijd van 53,94 seconden noteerde de 22-jarige Bol de snelste 400 meter horden ooit in Hengelo. De Amersfoortse liep in het Fanny Blankers-Koen Stadion haar eerste 400 horden van het seizoen en maakte vooral in het eerste deel van de race een sterke indruk.

Dankzij die sterke opening had Bol weinig te duchten van de concurrentie. Anna Rizjikova uit Oekraïne eindigde op een straatlengte afstand als tweede in 55,62. De Britse Jessie Knight werd met 55,81 derde.

Bol toonde vorige week in Ostrava al haar vorm op de ongebruikelijke 300 meter horden. Met een tijd van 36,86 seconden haalde ze in Tsjechië bijna 1,5 seconde van het wereldrecord op deze afstand.

Het voornaamste doel van Bol tijdens de FBK Games was het opdoen aan wedstrijdritme. De Nederlandse heeft al voldaan aan de limieten voor de WK in het Amerikaanse Eugene (juli) en de EK in München (augustus).

Jessica Schilder scherpte in Hengelo haar eigen Nederlands record aan. Jessica Schilder scherpte in Hengelo haar eigen Nederlands record aan. Foto: Getty Images

Kogelstootster Schilder scherpt eigen record aan

Schilder scherpte in Hengelo haar Nederlands record kogelstoten outdoor aan. Haar beste afstand stond op 18,89 meter voordat ze in Hengelo haar eerste stoot maakte. Alle vijf haar pogingen in de ring in Hengelo gingen over die afstand heen, met 19,17 als de uitschieter.

Met die afstand eindigde de 23-jarige Schilder op de vierde plaats. De Amerikaanse Chase Ealey won met een poging van 19,98. De Portugese Auriol Dongmo kwam tot 19,68 en werd tweede. De Canadese Sarah Mitton noteerde 19,24.

Schilder verraste deze winter al met een bronzen medaille bij de WK indoor in een Nederlands record van 19,48. Dongmo (goud) en Ealey (zilver) waren toen ook beter. De Nederlandse hoopt deze zomer te pieken op de WK in Eugene en de EK in München en daar over de 20 meter te stoten.

Dafne Schippers liep haar eerst internationale wedstrijd sinds de Spelen. Dafne Schippers liep haar eerst internationale wedstrijd sinds de Spelen. Foto: ANP

Bijrollen voor teruggekeerde Visser en Schippers

Schippers liep bij de FBK Games haar eerste internationale wedstrijd sinds de Olympische Spelen in augustus. De Utrechtse greep in Tokio op zowel de 200 als de 4x100 meter estafette naast de medailles. Anderhalve week geleden maakte ze bij een nationale wedstrijd in Vught haar rentree.

De 29-jarige Schippers liep op een door de regen zeer natte baan naar een tijd van 11,40, goed voor de vijfde plek. De winst op het koningsnummer ging naar de Britse Daryll Neita, die 11,19 noteerde.

Op de 100 meter horden liep Nadine Visser in haar eerste wedstrijd van het buitenseizoen naar een tijd van 12,95. Het onderdeel werd gewonnen door Brittany Anderson. De Jamaicaanse noteerde 12,51 en liet wereldkampioene Nia Ali achter zich.

Visser bleef met haar tijd nog boven de limiet van 12,84 voor de WK. De hordeloopster liep tijdens de NK indoor in februari een scheurtje in haar hamstring op en nam sindsdien de tijd om goed te revalideren.