Veel profsporters in de Verenigde Staten maakten afgelopen weekend een statement voor strengere wapenwetten. Zo droegen de voetballers van de nationale mannenploeg speciale armbanden en deden de basketballers van Golden State Warriors en Boston Celtics de warming-up in een shirt met de tekst 'End Gun Violence' (Beëindig vuurwapengeweld).

Het is een reactie op de reeks ernstige incidenten met vuurwapens in de VS. Met als dieptepunt de massale schietpartij op een basisschool in Uvalde (Texas), waarbij eind vorige maand negentien kinderen en twee leraren werden gedood.

Namens de nationale Amerikaanse voetbalploeg werd vorige week een brief naar het Congres gestuurd met een dringend verzoek om strengere wapenwetten in te voeren. Die boodschap werd zondag kracht bijgezet door het dragen van oranje armbanden, het symbool van een jaarlijks evenement dat oproept om een ​​einde te maken aan wapengeweld.

"Ik ben heel trots op de ploeg voor het sturen van de brief die het Congres oproept tot actie", zei de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter na de wedstrijd, die in 0-0 eindigde. "Het is soms makkelijk om in onze eigen bubbel te blijven zitten en te vergeten wat er in de rest van de wereld gebeurt, maar deze groep doet dat zeker niet."

De Amerikaanse doelman Sean Johnson droeg net als zijn ploeggenoten een oranje armband. Foto: AFP

NBA-trainers roepen op tot verandering

Rond de NBA-wedstrijd tussen Golden State Warriors en Boston Celtics werd dezelfde boodschap uitgedragen. De spelers deden de warming-up in oranje shirts met de oproep om vuurwapenbezit aan banden te leggen. De coaches van beide clubs droegen het shirt ook op hun persconferentie.

"We hebben sterk het gevoel dat dit het moment is om iedereen wakker te schudden en ons in te spannen voor maatregelen die het wapengeweld beperken", zei Warriors-coach Steve Kerr, die op de dag van de schietpartij in Uvalde al een emotionele oproep deed aan de senatoren.

Zijn college Ime Udoka van Boston Celtics viel hem bij. "Basketbal is een mooie sport en bij een nederlaag zijn we daar kapot van. Maar het is geen kwestie van leven en dood. Er blijven in ons land helaas ook dingen gebeuren die levens en hele families verwoesten. We proberen duidelijk te maken dat het tijd is voor verandering."