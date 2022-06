Golden State Warriors heeft de stand in de NBA Finals gelijkgetrokken. In het eigen Chase Center wonnen de basketballers uit San Francisco het tweede duel met Boston Celtics zondag (lokale tijd) overtuigend met 107-88.

De stand in de best-of-sevenserie komt daarmee op 1-1. De Celtics hadden eerder deze week de eerste wedstrijd, eveneens in San Francisco, nog verrassend met 108-120 gewonnen.

De Warriors wilden een nieuwe misstap koste wat het kost voorkomen, maar hadden aanvankelijk moeite om afstand te nemen. Halverwege koesterde de thuisploeg met 52-50 een kleine voorsprong.

In het derde kwart werd het beslissende gat geslagen (87-64) en kwam de zege niet meer in gevaar. Stephen Curry had het grootste aandeel met 29 punten, waarvan vijf driepunters. Jayson Tatum kwam bij de Celtics tot 28 punten.

De spelers van beide ploegen droegen bij het inspelen een shirt met daarop de tekst 'End Gun Violence' (Beëindig vuurwapengeweld). Golden State-coach Steve Kerr deed onlangs op een persconferentie al een krachtige oproep tot strengere wapenwetgeving.

Het derde duel wordt in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) gespeeld. De komende twee wedstrijden zijn in Boston. Golden State zou vanwege meer overwinningen in het reguliere seizoen het thuisvoordeel hebben in een eventueel zevende en beslissende duel.