Rinus van Kalmthout heeft de Grand Prix van Detroit in de Amerikaanse IndyCar niet voltooid. De Nederlander reed in de laatste ronde zijn auto in de muur en verspeelde daarmee de tiende plaats. Hij werd als zestiende geclassificeerd.

De 21-jarige Van Kalmthout gleed in de laatste van in totaal zeventig rondes op het lastige Belle Isle Street Circuit rechtdoor de muur in. "Ik baal hier ontzettend van", zei hij. "Het was een stuurfout van mijn kant, daar kan ik kort over zijn."

"Het is ontzettend zonde dat dit weekend op deze manier moet eindigen. Ik wil mijn excuses aanbieden aan Ed Carpenter Racing en al mijn monteurs, want die tiende plaats had ik over de streep moeten trekken. Gelukkig mogen we volgend weekend alweer aan de bak."

Van Kalmthout was vorige week in de Indy 500 al vroeg gecrasht. 'VeeKay', die in de beroemde race vertrok vanaf de derde startpositie, viel uit na 39 van de 200 ronden toen hij de controle verloor in de tweede bocht.

De zege in Detroit ging zondag naar Will Power. De Australiër bleef de Amerikaan Alexander Rossi en de Nieuw-Zeelander Scott Dixon voor.

In het algemeen klassement staat Van Kalmthout na zeven van de zeventien wedstrijden op de dertiende plek. Hij heeft 107 punten minder dan Power, die de leiding overnam van de Zweed Marcus Ericsson.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om beelden van de crash van Rinus van Kalmthout te bekijken.