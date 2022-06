Sydney McLaughlin heeft zondag bij haar eerste wedstrijd van het atletiekseizoen meteen veel indruk gemaakt. De Amerikaanse concurrent van Femke Bol liep in Nashville de derde tijd ooit op de 400 meter horden.

De 22-jarige McLaughlin kwam op de atletiekbaan van Vanderbilt University tot een toptijd van 51,61 seconden. Daarmee was ze slechts vijftien honderdsten langzamer dan het wereldrecord waarmee ze vorig jaar in Tokio voor het eerst olympisch kampioen werd (51,46).

Dalilah Muhammad snelde in die olympische finale in de Japanse hoofdstad naar de tweede tijd ooit (51,58). Bol pakte brons in een Nederlands record van 52,03. Dat is nu de vijfde tijd ooit gelopen.

McLaughlin werd vorig jaar juni de eerste vrouw die onder de 52 seconden liep op de 400 horden door in Eugene 51,90 te klokken.

De atlete uit New Jersey zal volgende maand bij de WK atletiek in Eugene (15-24) juli een van de grote concurrenten van Bol zijn. McLaughlin werd drie jaar geleden bij de vorige WK tweede op de 400 horden, achter Muhammad.

De 22-jarige Bol loopt maandag bij de FBK Games in Hengelo haar eerste wedstrijd van het jaar over 400 meter horden. De Nederlandse bewees vorige week dat ze in vorm is door een wereldrecord neer te zetten op de 300 meter horden, een afstand die zelden wordt gelopen.

Snelste tijden ooit op 400 meter horden 1. Sydney McLaughlin: 51,46 (4-8-2021)

2. Dalilah Muhammad: 51,58 (4-8-2021)

3. Sydney McLaughlin: 51,61 (5-6-2022)

4. Sydney McLaughlin: 51,90 (27-6-2021)

5. Femke Bol: 52,03 (4-8-2021)