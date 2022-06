Aleix Espargaró heeft zijn excuses aangeboden voor de blunder die hij zondag maakte bij de Grand Prix van Catalonië in de MotoGP. De Spanjaard dacht een ronde te vroeg dat de race voorbij was. Daardoor zakte hij van de tweede naar de vijfde plek.

"Sorry. Dat is het enige dat ik kan zeggen", zei de 32-jarige Espargaró op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Zo'n fout mag op dit niveau niet gebeuren."

De Aprilia-coureur reed bij het ingaan van de laatste ronde op de tweede plek achter Fabio Quartararo. Hij dacht dat de race er al op zat en hield in om zijn podiumplaats te vieren. Op het moment dat hij zich realiseerde dat hij fout zat, was hij al door drie coureurs gepasseerd.

"Het is volledig mijn fout", aldus Espargaró, die vlak na de race in tranen was in zijn pitbox. "Ik vind het zo vervelend voor mijn team. Als ik Fabio wil verslaan in de WK-strijd, dan kan ik me dit soort blunders niet veroorloven."

De ervaren coureur, die zondag zijn 206e MotoGP-race reed, legde uit dat het misging doordat hij het rondebord van het Circuit de Barcelona-Catalunya verkeerd las. "Ik was even vergeten dat ze hier de laatste ronde aangeven met een nul, niet met een één. Toen ik 'L1' zag staan, dacht ik dat het de laatste ronde was. Daarom ging ik bij de volgende passage van de finish van het gas af."

Espargaró verspeelde door zijn fout negen dure punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De nummer twee in het klassement heeft nu een achterstand van 22 punten op leider en titelverdediger Quartararo.

