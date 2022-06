Olympisch kampioen triatlon Kristian Blummenfelt heeft zondag een magische grens gebroken door een Ironman in minder dan zeven uur af te leggen. Bij de vrouwen zorgde Katrina Matthews op de Duitse Lausitzring voor een mijlpaal door onder de acht uur te duiken.

De 28-jarige Blummenfelt had 6 uur, 44 minuten en 25 seconden nodig voor 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en het rennen van een marathon (42,195 kilometer).

Daarmee dook de Noor onder zijn eigen recordtijd van 7:21.12, die hij vorig jaar november in Mexico neerzette bij zijn eerste Ironman, de lange afstand in het triatlon.

Het Sub7Sub8-evenement in Duitsland was zondag speciaal bedoeld om recordtijden op te leveren. Blummenfelt kreeg steun van verschillende hazen (één zwemmer, acht fietsers en één loper) en allerlei technische hulpmiddelen op en rond het autocircuit van de Lausitzring.

De tijd van Blummenfelt zal daardoor niet officieel als wereldrecord de boeken ingaan. De poging van de Scandinaviër is te vergelijken met de INEOS 1:59 Challenge van Eliud Kipchoge, die in 2019 in Wenen als eerste atleet een marathon in minder dan twee uur aflegde.

"Wat was dit zwaar. Maar het is gelukt na twee jaar van plannen", zei Blummenfelt, die na het zwemmen (48.21 minuten) iets achterliep op schema. Bij het fietsen (3:24.22 uur, goed voor een gemiddelde snelheid van 52,8 kilometer per uur) was hij ruim 24 minuten sneller dan gedacht en door een marathon in 2:30.50 uur bleef hij ruim onder de zeven uur.

Kristian Blummenfelt werd vorig jaar in Tokio voor het eerst olympisch kampioen.

Ook Matthews duikt ook onder grens

Bij de vrouwen slaagde Matthews in haar opzet om onder de grens van de acht uur te duiken. De 31-jarige Britse had 7 uur, 31 minuten en 54 seconden nodig voor de Ironman.

Daarmee was ze net wat sneller dan Nicola Spirig. De olympische kampioene van 2012 lag bij het lopen even op kop, maar werd weer ingehaald door Matthews. De Zwitserse kwam tot een eindtijd van 7:34.19 uur.

"Ik had het beste team", aldus Matthews. "Mijn hazen gaven alles. Ik vroeg hen de hele tijd om wat in te houden, maar ze deden het uitstekend."