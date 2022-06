De negende MotoGP-race van het seizoen is zondag gewonnen door WK-leider Fabio Quartararo. De meeste aandacht ging bij de Grand Prix van Catalonië uit naar de Spanjaard Aleix Espargaró, die zijn tweede plaats een ronde te vroeg vierde en slechts vijfde werd.

Espargaró ging de laatste ronde als nummer twee in, maar dacht dat de race er al op zat en hield in om zijn tweede plek te vieren. Op het moment dat hij zich realiseerde dat hij fout zat, was hij al door drie coureurs gepasseerd.

Op circuit de Barcelona-Catalunya deelde Yamaha-coureur Quartararo, die zijn tweede seizoensoverwinning boekte, het podium uiteindelijk met Jorge Martín (tweede) en Johann Zarco (derde), die allebei voor Ducati rijden.

De inschattingsfout van Espargaró komt hem duur te staan in de strijd om de wereldtitel. Als nummer twee in de stand is het gat naar leider Quartararo gegroeid van acht naar 22 punten: 147 om 125.

De top drie wordt gecompleteerd door Enea Bastianini, die 94 punten heeft. De Italiaan beleefde net als Espargaró een dramatische race, want hij haalde de finish niet. Dat gold ook voor landgenoot Francesco Bagnaia, wat hem de vierde plek in de WK-stand kostte.

Het MotoGP-seizoen telt nog elf races. De volgende is over twee weken in Duitsland. Een week later reizen de coureurs af naar Assen.

Bendsneyder pakt weer punten in Moto2

Eerder op de dag pakte Bo Bendsneyder weer punten in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer kwam in Catalonië als dertiende over de streep, na een slechte start.

Bendsneyder had zich als zevende gekwalificeerd op het circuit van Barcelona, maar viel na een mislukte inhaalpoging in de eerste bocht terug tot in de achterhoede. Hij knokte zich vanaf de 24e plek wel naar voren, mede doordat enkele coureurs voor hem uitvielen.

In de laatste rondes knokten de Spanjaard Arón Canet en de Italiaan Celestino Vietti om de winst. De twintigjarige Vietti passeerde Canet in de slotronde, boekte zijn derde seizoenszege en verstevigde zijn leiding in de WK-stand. Hij heeft 133 punten, zestien punten meer dan de Japanner Ai Ogura.

Canet eindigde als tweede, zijn landgenoot Augusto Fernández werd derde. Zonta van den Goorbergh kwam als twintigste over de finish, nadat hij van plek 28 was gestart. De zestienjarige Moto2-debutant wacht nog op zijn eerste punten.

Bendsneyder pakte drie punten en voerde zijn totaal op naar 44. Hij eindigde in de openingsrace in Qatar buiten de top vijftien, maar pakte sindsdien in iedere GP punten. Hij staat twaalfde.