De Nederlandse volleybalsters hebben zondag nagelaten te winnen van wereldkampioen Servië. De ploeg van bondscoach Avital Selinger vocht zich terug van een 2-0-achterstand en was twee punten verwijderd van de overwinning, maar verloor in Ankara alsnog in vijf sets: 25-27, 16-25, 25-17, 25-22 en 13-15.

Hoewel Nederland de eerste drie wedstrijden in de Nations League verloor, begonnen de volleybalsters sterk aan het duel met grootmacht Servië. De ploeg van Selinger kreeg in de eerste set zelfs een setpunt, maar verzilverde die niet en zag de regerend wereldkampioen vervolgens uitlopen naar een 0-2-voorsprong.

Nederland leek af te koersen op een nieuwe nederlaag, maar de Europees kampioen van 1995 richtte zich op fraaie wijze op en won vervolgens de derde en vierde set, waarna er een vijfde en beslissende set om de overwinning kwam.

Daarin kwam Oranje op een 13-11-voorsprong, waardoor het erop leek dat Nederland voor het eerst in de Nations League ging winnen. De volleybalsters verloren echter vier punten op rij en leden daarmee de vierde nederlaag in de prestigieuze landencompetitie.

De volleybalsters, die eerder verloren van China (1-3), Bulgarije (2-3) en Italië (0-3), staan met twee punten uit vier wedstrijden veertiende in de Nations League, die uit zestien teams bestaat. Nederland heeft die twee punten te danken aan de vijfsetters tegen Bulgarije en Servië.

Nederland komt volgende week weer vier keer in actie in de Nations League. Die wedstrijden worden gespeeld in Brazilië. Daarna volgt nog vier duels in Canada. De Nations League vormt voor de volleybalsters een voorbereiding op het WK, dat van 23 september tot en met 15 oktober wordt gehouden in Nederland en in Polen.