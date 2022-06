De Nederlandse hockeysters hebben zondag de tweede Pro League-wedstrijd tegen Engeland met 1-2 gewonnen. De ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders revancheerde zich daarmee voor de 3-1-verliespartij van een dag eerder.

Nederland trad in Londen opnieuw aan met een onervaren ploeg. De internationals van landskampioen Den Bosch en van verliezend finalist SCHC kregen rust in de aanloop naar het WK hockey dat in juli wordt gespeeld.

De ploeg van Mülders kreeg in het eerste kwart diverse kansen op de openingstreffer, maar uiteindelijk was het Elena Rayer die de Engelsen op voorsprong bracht.

Al vroeg in het tweede kwart had Oranje via Freeke Moes kans op de gelijkmaker, maar de bal ging hoog over het doel van de tegenstander. Niet veel later voorkwam de Britse keeper Maddie Hinch opnieuw een treffer van Oranje door een bal van debutante Tessa Beetsma te stoppen.

Vervolgens werd een doelpunt van Maria Verschoor afgekeurd vanwege gevaarlijk spel. Pas in de tweede helft kwam Oranje op gelijke hoogte dankzij een strafcorner van Ireen van den Assem. Zij is na een maandenlange pauze teruggekeerd bij de Nederlandse ploeg.

Tessa Clasener breidde de voorsprong aan het eind van het derde kwart uit naar 1-2 middels een strafcorner. In het vierde en laatste kwart kenden beide ploegen nog kansen, maar werd de score niet verder uitgebreid.

Oranje verloor zaterdag nog van Engeland

Zaterdag verloren de hockeysters nog met 3-1 van Engeland. Door die verliespartij is Argentinië zeker van de eindzege in de Pro League, die de afgelopen twee edities nog gewonnen werd door Nederland.

De hockeysters spelen later in de Pro League nog tegen Duitsland (11-12 juni) en het China van oud-Oranjebondscoach Alyson Annan (21-22 juni).

Deze editie van het toernooi dient voor Oranje vooral als voorbereiding op het belangrijkste toernooi van dit jaar: het wereldkampioenschap. Nederland is titelverdediger op het toernooi, dat in in juli in eigen land en in Spanje wordt gespeeld.