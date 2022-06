De Nederlandse hockeyers zijn de nieuwe koploper in de Pro League. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won zondag voor de tweede dag op rij van Engeland: 3-6. De Oranjevrouwen rekenden ook af met Engeland (1-2) en revancheerden zich daarmee voor de 3-1-nederlaag van een dag eerder.

De mannen van Nederland en Engeland maakten er een doelpuntrijke wedstrijd van in het Lee Valley Hockey & Tennis Centre in Londen. Dat kondigde zich al aan in de eerste minuut, toen Derck de Vilder Oranje met een flats in de verre hoek op 0-1 zette.

In het tweede kwart kwam Nederland op 0-3 via de tweede treffer van De Vilder en een goal van Tjep Hoedemakers, waarna de Engelsman Nicholas Bandurak met het vierde velddoelpunt van de eerste helft voor een 1-3-ruststand zorgde.

Stuart Rushmere bracht het verschil halverwege het derde kwart op één (2-3), maar verder liet Oranje het niet komen. Hoedemakers en Floris Wortelboer tilden de stand naar 2-5, waardoor het duel wel beslist was. Rushmere (3-5) en Dennis Warmerdam (3-6) zorgden voor een eindstand met liefst negen treffers.

De Oranjemannen staan met 28 punten uit tien duels nu op de eerste plek in de Pro League. Nummer twee India heeft één punt minder en twee wedstrijden meer gespeeld. Nederland speelt in juni nog twee keer tegen Duitsland, twee keer tegen India en twee keer tegen Spanje.

Stand top 6 Pro League vrouwen 1. Nederland: 10-28 (+30)

2. India: 12-27 (+24)

3. Duitsland: 14-25 (+2)

4. Argentinië: 16-25 (-4)

5. Engeland: 14-22 (+4)

6. België: 10-21 (+14)

Van den Assem leidt hockeysters naar zege

De Nederlandse vrouwen traden in Londen opnieuw aan met een onervaren ploeg. De internationals van landskampioen Den Bosch en van verliezend finalist SCHC kregen rust in de aanloop naar het WK hockey dat in juli wordt gespeeld.

Elena Rayer zette de Engelsen al na tien minuten op voorsprong. Pas in de tweede helft kwam Oranje op gelijke hoogte dankzij een rake strafcorner van Ireen van den Assem. Zij is na een maandenlange pauze teruggekeerd bij de Nederlandse ploeg.

De 32-jarige Van den Assem speelde amper drie minuten na de 1-1 ook een belangrijke rol bij de winnende treffer. De routinier gaf de bal bij een strafcorner aan aangever Tessa Clasener, die met haar eerste interlandgoal voor de 1-2 zorgde.

Zaterdag verloren de hockeysters nog met 3-1 van Engeland. Door die verliespartij is Argentinië zeker van de eindzege in de Pro League, die de afgelopen twee edities nog gewonnen werd door Nederland.

Deze editie van het toernooi dient voor Oranje vooral als voorbereiding op het belangrijkste toernooi van dit jaar: het wereldkampioenschap. Nederland is titelverdediger op het toernooi, dat in eigen land en in Spanje wordt gespeeld.