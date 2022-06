De Nederlandse hockeysters hebben zaterdag voor de tweede keer dit Pro League-seizoen verloren. Op bezoek bij Engeland ging de vrij onervaren ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders met 3-1 onderuit en door dat verlies is Argentinië zeker van de eindzege.

Nederland trad in Engeland aan met vier debutanten en zonder veel van de ervaren speelsters. Onder andere de internationals van landskampioen Den Bosch en verliezend finalist SCHC kregen rust in de aanloop naar het WK hockey, dat in juli in Nederland en Spanje wordt gespeeld.

De onervaren ploeg kwam in het tweede kwart op achterstand door een treffer Anna Toman, die een strafcorner benutte. Isabelle Petter maakte verdubbelde vervolgens de voorsprong, waarna Maxime Kerstholt namens Oranje de spanning terugbracht.

Een comeback zat er echter niet in, mede door een benutte strafbal van Grace Balsdon. De nederlaag had veel weg van het enige eerdere verlies van Oranje dit Pro League-seizoen. In april werd er verloren van India, maar toen gingen veel ervaren internationals niet mee vanwege de Euro Hockey League.

Door de nederlaag van Oranje is Argentinië zeker van de eindzege van het landentoernooi, dat de vorige twee edities door Nederland werd gewonnen. Deze editie van de Pro League diende voor Oranje vooral als voorbereiding op het belangrijkste toernooi van dit jaar: het wereldkampioenschap.

De hockeysters spelen zondag (14.30 uur) opnieuw tegen Engeland. De mannen zijn dit weekend eveneens in Engeland voor een tweeluik tegen Engeland, waarvan het eerste duel zaterdag om 17.30 uur wordt gespeeld.