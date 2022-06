De Nederlandse handballers nemen per direct afscheid van bondscoach Erlingur Richardsson. Na een evaluatie van de mislukte WK-kwalificatie hebben de handbalbond en de IJslander besloten de samenwerking te beëindigen, is zaterdag bekendgemaakt.

Nederland liep anderhalve maand geleden onder leiding van Richardsson nipt het WK van volgend jaar mis. In de finale van de play-offs verloor Oranje met 28-35 van Portugal, terwijl de eerste wedstrijd in Portugal met 30-33 gewonnen werd. De handballers liepen daardoor het eerste WK-ticket sinds 1961 mis.

Richardsson was sinds 2017 bondscoach van Nederland. Onder zijn bewind plaatsten de handballers zich twee jaar geleden voor het eerst in de geschiedenis voor een EK. In januari schreef Richardsson opnieuw historie met de ploeg door op het EK in Hongarije en Slowakije door te dringen tot de tweede groepsfase.

"Erlingur Richardsson heeft ontzettend mooie successen behaald met de ploeg", aldus Serge Rink, technisch directeur van het Nederlands Handbal Verbond. "Het team heeft zich onder zijn leiding sterk ontwikkeld. Daar zijn we hem uiteraard zeer dankbaar voor."

"Na de evaluatie zijn we tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor een nieuw fase. Wij willen Erlingur nogmaals hartelijk danken en uiteraard heel veel succes wensen in het vervolg van zijn carrière. De zoektocht naar een nieuwe bondscoach wordt gestart."

Het is nog niet duidelijk wie Richardsson gaat opvolgen als bondscoach van de handballers. In oktober begint de kwalificatiereeks voor het EK van 2024, dat wordt gehouden in Duitsland. Het deelnemersveld op dat toernooi bestaat voor het eerst in de geschiedenis uit 24 landen.