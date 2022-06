Joost Luiten komt voorlopig niet in actie op de golfbaan. De Rotterdammer laat vrijdag weten dat hij op dit moment niet in staat is om op topniveau te spelen. Hoelang zijn pauze zal duren, is nog onduidelijk.

"Ik ben op dit moment mentaal gewoon niet in staat om topgolf te spelen en daar wil ik niet omheen draaien", zegt de 36-jarige Luiten op zijn website.

De nummer 413 van de wereld ging vorige week aan de leiding na de openingsronde van het Dutch Open, maar hij wist daar geen passend vervolg aan te geven. Afgelopen donderdag stapte hij bij het European Open in Hamburg na vijf holes uit het toernooi, nadat hij drie ballen in het water had geslagen.

Als reden voor zijn opgave gaf Luiten een rugblessure op, maar de werkelijkheid ligt dus anders. "Ik moest mezelf in bescherming nemen na drie ballen achter elkaar in het water", vertelt hij. "Ik stond op het punt uit woede en frustratie met mijn hand heel hard tegen een boom te slaan. Gelukkig heb ik mezelf nog net kunnen inhouden en ben ik op tijd gestopt."

'Misschien is het een soort burn-out'

Luiten vindt het lastig om te zeggen waar hij precies last van heeft. "Buiten de golfbaan heb ik het juist heel erg naar mijn zin, maar op de golfbaan ben ik al een tijd niet de Joost Luiten die ik wil zijn. De mindere prestaties helpen niet, maar er is gewoon meer aan de hand."

"Ik mis op de golfbaan de energie, krijg het op de een of andere manier niet rond in mijn hoofd en raak heel snel gefrustreerd. Misschien is het een soort burn-out, of noem het een golfdepressie."

Luiten neemt daarom voorlopig afstand van het golf. "Of dat twee weken, twee maanden of misschien nog wel langer is, daar kan ik niets zinnigs over zeggen."

Volgens de winnaar van het KLM Open in 2013 en 2016 zijn er meer golfers die met dit soort problemen kampen. "Daarna zijn die mannen meestal weer sterk teruggekomen. Dat ben ik ook heilig van plan. Maar ik ga pas weer toernooien spelen als ik er helemaal klaar voor denk te zijn."