De waterpoloërs van Het Ravijn zijn zeker van hun eerste landstitel. De ploeg uit Nijverdal won zondag de laatste wedstrijd in de play-off-serie tegen Polar Bears en leek daarmee al zeker van de landstitel, maar de tegenstander uit Ede ging in protest. Dat protest werd vrijdag door zwembond KNZB afgewezen.

Polar Bears was het niet eens met het verloop van de slotfase van de derde en laatste wedstrijd in de play-offs. Bij een stand van 9-9 zette Bas te Brake Het Ravijn op voorsprong, maar de schotklok was op dat moment al afgelopen.

Toch keurden de scheidsrechters de treffer goed. Het Ravijn won uiteindelijk met 11-10. Polar Bears wilde dat de laatste minuten van de wedstrijd, bij een stand van 9-9, overgespeeld zouden worden en tekenden daarom protest aan.

"Het protest is door de protestcommissie in beraad genomen en afgewezen vanwege 'vormgebrek'. De commissie stelt dat Polar Bears binnen vijftien minuten na de wedstrijd via een speciaal formulier in protest had moeten gaan, maar stelt vast dat dit niet gebeurd is", meldt de KNZB.

Polar Bears accepteert besluit KNZB

Rob van de Blaak, de technisch directeur van Polar Bears, accepteert het besluit van de zwembond. "Ik ga Het Ravijn bellen om ze nogmaals te feliciteren. Die ploeg heeft het ook echt verdiend", zegt hij.

Wel vindt hij dat dergelijke situaties in de toekomst niet meer mogen voorkomen. Daarom heeft hij de KNZB aanbevelingen gedaan. "De KNZB neemt de aanbeveling met betrekking tot een onafhankelijke of gemengde jury bij play-offs van Van de Blaak ter harte en zal hier in de organisatie van toekomstige play-offs rekening mee houden", meldt de zwembond.

Het Ravijn won de eerste wedstrijd in de play-offs (9-9) na strafworpen en een dag later won Polar Bears in eigen huis met 15-14, waardoor het derde duel de beslissing moest brengen.