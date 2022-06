Paul van Ass is vrijdag aangesteld als bondscoach van de veelbesproken Nederlandse hockeysters. De 61-jarige Nederlander gaat per 1 september aan de slag en combineert de baan in de eerste maanden met zijn rol als coach van de mannenploeg van HGC.

Van Ass is de opvolger van Jamilon Mülders. De Duitser heeft Oranje onder zijn hoede sinds Alyson Annan in januari plotseling vertrok wegens een verschil van inzicht over de aanpak van de angstcultuur in de ploeg.

Volgens Renske van Geel, bestuurslid van hockeybond KNHB, is samen met onder anderen de speelsters van het Nederlands team een profiel opgesteld waaraan de nieuwe bondscoach moest voldoen. Na gesprekken met een aantal kandidaten bleek Van Ass de beste optie.

"Paul heeft een sterke persoonlijkheid en is tegelijkertijd zeer benaderbaar voor de sporters waarmee hij werkt. Hij heeft de afgelopen twintig jaar weliswaar vooral mannenteams gecoacht, maar kan daardoor met een open en frisse blik in september binnen het vrouwenhockey aan de slag", aldus Van Geel.

"Alle betrokkenen bij de Nederlandse vrouwenploeg hebben een roerige tijd achter de rug. We verwachten dat Paul met zijn ervaring en persoonlijkheid, samen met de speelsters en zijn nog te benoemen staf, kan toewerken naar een optimaal prestatieklimaat waarbinnen iedereen zich prettig voelt."

Van Ass: 'Ik wil graag bijdragen aan het proces'

Van Ass had tussen 2010 en 2014 al de Nederlandse mannenploeg onder zijn hoede, waarmee hij zilver pakte op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Ook op het WK van 2014 werd Oranje onder zijn leiding tweede. In 2015 was hij kort bondscoach van de Indiase mannen.

De ervaren coach moest er wel even over nadenken toen de KNHB hem benaderde, maar kijkt ernaar uit om de vrouwenploeg van Oranje in een "moeilijkere fase" te begeleiden.

"Uiteindelijk gaat het om het begeleiden van topsporters in de sport waarin ik al jaren actief ben. Met mijn ervaring wil ik graag bijdragen aan het proces dat dit team doormaakt. En natuurlijk wil ik met hen de nummer één van de wereld blijven."

De onrust binnen de vrouwenploeg leidde niet alleen tot het vertrek van Annan, maar een maand geleden ook tot het opstappen van Jeroen Bijl, de technisch directeur van de KNHB. Hij had het gevoel dat hij zijn rol niet meer goed kon vervullen.