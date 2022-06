Boston Celtics heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) de leiding genomen in de NBA Finals. De eerste wedstrijd in de best-of-sevenserie tegen Golden State Warriors werd met 108-120 gewonnen.

Bij het ingaan van het laatste kwart in het Chase Center in San Francisco leidden de Warriors nog met 92-80, waarna de Celtics alsnog toesloegen. Al Horford, Jaylen Brown en Derrick White maakten allemaal meer dan twintig punten namens de bezoekers.

Warriors-ster Stephen Curry was de productiefste speler van allemaal. De tweevoudig 'MVP' van de NBA sloot de wedstrijd af met 34 punten, vijf rebounds en net zoveel assists, maar kon een nederlaag dus niet voorkomen. Het tweede duel is in de nacht van zondag op maandag, eveneens in San Francisco.

Boston Celtics hoopt zich voor het eerst sinds 2008 tot winnaar van de NBA Finals te kronen. De club stond in 2010 voor het laatst in de finale, toen Los Angeles Lakers nipt te sterk was voor de club uit Massachusetts (4-3).

Voor Golden State Warriors gloort het vierde kampioenschap in acht jaar. De ploeg van coach Steve Kerr was in 2015, 2017 én 2018 de beste en was verliezend finalist in 2016 en 2019.

De NBA Finals werden vorig jaar gewonnen door Milwaukee Bucks. De ploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo werd dit jaar in de kwartfinales een halt toegeroepen door de Celtics.