NOC*NSF heeft minstens 16 miljoen euro per jaar extra nodig voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Dat komt naar voren uit een doorrekening van bureau Berenschot in opdracht van de sportkoepel.

Met de 16 miljoen euro kan de georganiseerde sport basismaatregelen treffen op het gebied van preventie, educatie en handhaving. Om optimale integriteitsmaatregelen te kunnen nemen op verenigingsniveau en in de topsport, is structureel bijna het dubbele nodig; namelijk 31 miljoen euro.

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel thema in de Nederlandse sport. Dat begon met onthullingen over intimidatie en misbruik in het turnen. Daarna kwam naar buiten dat ook op het topsportcentrum triatlon, in het vrouwenhockeyteam, bij de olympische roeiploeg en bij voetbalclub Ajax sprake was van grensoverschrijdend gedrag. In de turnsport is er inmiddels een fonds om de slachtoffers te compenseren.

Berenschot constateert dat grensoverschrijdend gedrag in de sport op alle niveaus voorkomt. Het bureau meldt dat het aantal dossiers bij het Centrum Veilige Sport Nederland dit jaar is gestegen tot ruim 650. Het overgrote deel van de meldingen is afkomstig uit de breedtesport.

Marc van den Tweel is algemeen directeur van NOC*NSF. Foto: ANP

'Einde aan vrijblijvendheid'

NOC*NSF wil onder meer pedagogische scholing voor alle trainers en coaches die kwetsbare groepen begeleiden (zoals kinderen), een integriteitsmanager bij elke sportbond en een verplichte ver­kla­ring om­trent het ge­drag (vog) voor trainers die lesgeven aan sporters onder de achttien jaar, evenals voor andere begeleiders die veel in contact staan met deze kwetsbare groep.

"We willen allemaal een veilig sportklimaat, maar tot nu toe hangen we daar geen prijskaartje aan", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. "Als we echt veilige en schone sport willen, moeten we een einde maken aan de vrijblijvendheid. Net zoals dat in andere sectoren van de samenleving gebeurt."

"In de kinderopvang en het onderwijs stellen we kwaliteitseisen op het gebied van integriteit en pedagogische vaardigheden. Dat zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn voor de sportvereniging waar je kind na school naartoe gaat."