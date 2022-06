De Nederlandse hockeyers hebben donderdag in de Pro League opnieuw gewonnen van Argentinië. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée toonde in het Gelderse Malden over veerkracht te beschikken en was met 3-1 te sterk voor de olympisch kampioen van 2016.

Halverwege keek Oranje door een goal van de Argentijn Martin Ferriero tegen een 0-1-achterstand aan, maar binnen drie minuten na rust stelde de thuisploeg orde op zaken. Jonas de Geus gaf al na 29 seconden met een hoge flats het startschot voor de comeback.

Nog geen minuut later zette Steijn van Heijningen met een harde backhand in de kort hoek de tweede treffer op het bord en nauwelijks een minuut later was Koen Bijen de gevierde man. De aanvaller van Den Bosch tipte de bal op fraaie wijze binnen.

In het restant van het duel hield Nederland relatief eenvoudig stand, waardoor de tweede overwinning in twee dagen niet in gevaar kwam. Zo'n 24 uur eerder rekende Nederland eveneens af met de ploeg uit Zuid-Amerika (5-2).

Door de overwinning stijgt Nederland ten koste van België en Engeland naar de vierde plek op de ranking. De ploeg van Delmée is nog altijd zonder nederlaag en heeft bovendien minder verliespunten dan koploper India.

Oranje reist vrijdag direct naar Engeland, waar dit weekend twee Pro League-wedstrijden tegen het thuisland worden gespeeld. De vrouwen staan dit weekend eveneens voor een tweeluik tegen Engeland.