Rico Verhoeven stapt eind oktober opnieuw de ring in om het op te nemen tegen Hesdy Gerges. De doet de wereldkampioen in Ahoy tijdens het evenement Hit It, waarvan hij een van de organisatoren is.

Het wordt de eerste ontmoeting tussen Verhoeven en Gerges sinds begin 2021. Toen stonden ze tegenover elkaar tijdens GLORY 77 en stapte Verhoeven winnend uit de ring. Gerges kende destijds een korte voorbereiding, aangezien hij op het laatste moment inviel voor de geblesseerde Jamal Ben Saddik.

"Het zit me niet lekker dat ik er toen vrijwel zonder voorbereiding in ben gestapt en dat het zo is verlopen", zegt Gerges. "Ik had maar tien dagen voorbereiding. Dus let op mijn woorden: met een tien keer zo lange voorbereiding wordt het dit keer een heel ander verhaal."

"Ik kan alleen maar respect hebben voor het feit dat hij de vorige keer tien dagen vooraf instapte", reageert Verhoeven. "Natuurlijk wordt het pittig als hij traint over een langere periode, maar hij moet vol aan de bak. Met dit soort uitspraken legt hij de lat hoog voor zichzelf."

Het betekent voor Verhoeven het eerste gevecht sinds hij eind oktober 2021 met succes zijn titel in het zwaargewicht verdedigde. Hij won destijds het spectaculaire gevecht met Ben Saddik op een technische knock-out. Tijdens het gevecht tijdens het Hit It-evenement staat de titel van Verhoeven niet op het spel.

Naast de partij tussen Verhoeven en Gerges staat er een wedstrijd tussen Gerges' vrouw Denise Kielholtz en Lorena Klijn op het programma. Gedurende de avond worden kickbokswedstrijden afgewisseld met entertainment.