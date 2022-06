De Nederlandse volleybalsters hebben ook de tweede wedstrijd in de Nations League verloren. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in Ankara in een vijfsetter van Bulgarije: 15-25, 25-12, 25-19, 15-25 en 7-15.

De volleybalsters kenden een slechte start tegen Bulgarije, maar herpakten zich na de verloren eerste set. Na twee gewonnen sets op rij koersten ze zelfs af op de overwinning.

Uiteindelijk gaf Nederland de voorsprong uit handen. Fleur Savelkoel en Elles Dambrink waren met veertien punten de topscorers aan Nederlandse zijde. Vrijdag is Italië de tegenstander van de Europees kampioen van 1995.

De volleybalsters, die woensdag de openingswedstrijd tegen China met 1-3 verloren, bereiden zich tijdens de Nations League voor op het WK. Dat wordt van 23 september tot en met 15 oktober gehouden in eigen land en in Polen.

Nederland eindigde vier jaar geleden als vierde op het WK. De afgelopen jaren namen topspelers als Lonneke Slöetjes afscheid van de nationale selectie, waardoor bondscoach Selinger helemaal opnieuw moet beginnen. Voormalig aanvoerder Maret Grothues zei dinsdag tegen het AD hoogstwaarschijnlijk ook te gaan stoppen.