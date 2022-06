Joost Luiten heeft donderdag een pijnlijke dag beleefd in Hamburg. De 36-jarige golfer stond na zijn eerste vijf holes bij het European Open op een score van 11 boven par en stapte uit het toernooi.

Luiten begon op de banen van de Green Eagle Golf Courses met een par, twee double bogeys en een bogey. Daardoor stond hij na vier holes al op een score van vijf boven par.

Vervolgens ging het helemaal mis op zijn vijfde hole. De Nederlander had maar liefst negen slagen nodig voor de par-3. Dat kwam vooral doordat Luiten de bal drie keer in het water sloeg.

De nummer 413 van de wereld besloot na die zogenoemde sextuple bogey (6 boven par) zijn eerste ronde niet af te maken en het toernooi te verlaten.

Luiten beleeft vooralsnog een zeer moeizaam seizoen. Vorige week leek hij een opleving te hebben, toen hij na de eerste ronde aan de leiding stond bij het Dutch Open in Cromvoirt. Maar zaterdag ging het mis in de derde ronde. Door een ronde van 79 slagen (+7) was hij kansloos voor een mooie eindklassering.

De zesvoudig toernooiwinnaar op de Europese Tour haalde dit seizoen bij twaalf toernooien slechts vijf keer de cut.

Besseling en Huizing starten uitstekend in Hamburg

Wil Besseling en Daan Huizing kenden donderdag juist een uitstekende start bij de European Open. De 36-jarige Besseling staat na de eerste dag gedeeld tweede door een ronde van 68 slagen (-4).

Huizing noteerde vijf birdies en twee bogeys, goed voor een score van 69 slagen (-3) en een gedeelde vierde plek. Het toernooi duurt nog tot en met zondag.