Steve Kerr begint deze week met Golden State Warriors aan zijn zesde NBA Finals in de afgelopen acht jaar, maar de succesvolle basketbalcoach kwam tijdens de play-offs vooral in het nieuws door een emotionele oproep tot strengere wapenwetten na de schietpartij op een school in het Texaanse Uvalde. En die is simpel te verklaren door zijn familiegeschiedenis.

Zijn ploeg stond op het punt om voor het eerst sinds 2019 de finale van het NBA-seizoen te halen, maar Kerr had vlak voor het vierde duel met Dallas Mavericks in de eindstrijd van de Western Conference geen enkele behoefte om over basketbal te praten.

"Basketbal doet er niet toe", zei de zichtbaar zeer geëmotioneerde Kerr vorige week dinsdag bij een persmoment in Dallas, een paar uur nadat een achttienjarige man 560 kilometer zuidelijker negentien kinderen en twee leraren had doodgeschoten op een basisschool in Uvalde.

"Wanneer gaan we iets doen?", schreeuwde de 56-jarige coach, terwijl hij met zijn handen drie keer op tafel sloeg. "Ik ben het meer dan zat om steeds maar weer mijn medeleven te betuigen met verwoeste gezinnen. Ik ben klaar met de momenten van stilte."

Kerr haalde vervolgens hard uit naar de Amerikaanse politici die strengere wapenwetgeving al heel lang tegenhouden. "We worden gegijzeld door vijftig senatoren in Washington die weigeren om zelfs maar te stemmen over wijzigingen omdat ze hun eigen macht willen behouden. Terwijl 90 procent van de Amerikaanse bevolking scherpere controles wil, vinden zij hun machtspositie belangrijker dan de levens van kinderen en ouderen. Het slaat nergens op, ik ben er helemaal klaar mee."

De video van de monoloog van de woedende Kerr is inmiddels meer dan 37 miljoen keer bekeken op Twitter. "Elk woord dat Steve uitsprak was krachtig en van groot belang", aldus Golden State Warriors-sterspeler Stephen Curry. "Je kon zien hoeveel het voor hem betekende."

Vader van Kerr werd in 1984 vermoord

Kerr praat niet vaak over 18 januari 1984, de dag die zijn leven voor een groot deel bepaald heeft. De destijds achttienjarige student aan de University of Arizona kreeg midden in de nacht een telefoontje van een familievriend, die vertelde dat zijn vader Malcolm Kerr op 52-jarige leeftijd was vermoord in Libanon.

Malcolm Kerr was in 1982 benoemd tot president van de American University of Beirut en als Amerikaan was hij een doelwit tijdens de Libanese Burgeroorlog. Twee jaar na zijn aanstelling werd hij in zijn achterhoofd geschoten door twee daders toen hij net uit een lift was gestapt en richting zijn kantoor liep. De militante groep Islamitische Jihad eiste later de verantwoordelijkheid op.

"Ik was nog jong toen mijn vader overleed, ik begon pas net volwassen te worden", zei Steve Kerr in 2020 tegen NBC Sports. "Dat moment heeft voor een groot deel bepaald hoe ik naar de wereld kijk. Sindsdien probeer ik altijd het grotere plaatje in gedachten te houden."

Tijdens zijn spelerscarrière - hij won tussen 1988 en 2003 vijf NBA-titels met Chicago Bulls en San Antonio Spurs - was Kerr vooral met zijn sport bezig, in ieder geval publiekelijk. Maar sinds hij in 2014 zonder coachervaring werd aangesteld als hoofdtrainer van Golden State Warriors, gebruikt hij zijn aanzienlijke platform steeds meer om over onderwerpen buiten het basketbal te praten, en dan vooral over strengere wapenwetgeving.

"Aangezien een familielid van mij is doodgeschoten, ben ik er elke keer weer kapot van als ik lees over een schietpartij", zei Kerr zes jaar geleden in een podcast van de Amerikaanse sportjournalist Tim Kawakami. "En het doet me nog meer pijn dat we een overheid hebben die er helemaal niks aan doet."

Militairen bewaken de ingang van de American University of Beirut na de moord op Malcolm Kerr in 1984. Militairen bewaken de ingang van de American University of Beirut na de moord op Malcolm Kerr in 1984. Foto: Getty Images

'Vermoorden van kinderen is politieke kwestie geworden'

Met drie titels (2015, 2017 en 2018) in zeven seizoenen geldt Kerr al als een van de succesvolste coaches in de geschiedenis van de NBA. Eerder dit jaar werd hij verkozen tot een van de vijftien beste coaches uit de 75-jarige historie van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie.

In de nacht van donderdag op vrijdag keert Kerr na drie jaar terug op het hoogste basketbalpodium dat er is, wanneer de Warriors in het eigen Chase Center in San Francisco de eerste wedstrijd in de NBA Finals tegen Boston Celtics spelen. De komende twee weken zal Kerr daardoor vooral weer over sport praten, maar hij maakte woensdag nogmaals duidelijk dat er belangrijkere zaken zijn.

"We moeten druk blijven zetten op de mensen die de beslissingen nemen in ons land", zei Kerr een dag voor de start van de NBA-finale tegen ESPN. "Op de een of andere manier is het vermoorden van kinderen in een klaslokaal een politieke kwestie geworden. Mijn boodschap is: de grote meerderheid van de Amerikanen wil strengere wapenwetgeving. Die wens van het volk moet ooit uitgevoerd worden."

De eerste wedstrijd tussen de Warriors en de Celtics begint in nacht van donderdag op vrijdag om 3.00 uur Nederlandse tijd. Om kampioen te worden, moet een van de twee ploegen vier duels winnen.

Programma NBA Finals Vrijdag 3 juni, 3.00 uur: Warriors-Celtics

Maandag 6 juni, 2.00 uur: Warriors-Celtics

Donderdag 9 juni, 3.00 uur: Celtics-Warriors

Zaterdag 11 juni, 3.00 uur: Celtics Warriors

Dinsdag 14 juni, 3.00 uur: Warriors-Celtics*

Vrijdag 17 juni, 3.00 uur: Celtics-Warriors*

Maandag 20 juni, 2.00 uur: Warriors-Celtics*

*Indien nodig.