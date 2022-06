De Nederlandse hockeyers hebben woensdag in de Pro League overtuigend gewonnen van Argentinië. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee was in het Gelderse Malden met 5-2 te sterk voor de olympisch kampioen van 2016.

Debutant Jaïr van der Horst zette Nederland al in de tweede minuut op voorsprong. Tien minuten later maakte Jip Janssen er uit een strafcorner 2-0 van, waarna Bram van Battum de ruststand op 3-0 bepaalde.

Kort na rust tilden Koen Bijen en Tjep Hoedemakers de stand zelfs naar 5-0, maar in het restant liep Oranje niet verder uit. Nicolás Della Torre en Martín Ferreiro verkleinden de marge namens de Argentijnen, die in de slotfase kansen kregen om de achterstand verder terug te brengen.

De ploeg van Delmee trad niet in de sterkste formatie aan tegen de Zuid-Amerikanen. De hockeyers van Bloemendaal en Pinoké, die afgelopen week tegenover elkaar stonden in de finale om de landstitel, kregen rust. Ze gaan later deze week wel mee naar Engeland voor twee duels.

Oranje staat in de Pro League zesde met negentien punten. Van de zeven gespeelde duels werden er vijf gewonnen en eindigden twee in een gelijkspel. De ploegen boven Nederland hebben veel meer wedstrijden gespeeld.

Oranje speelt donderdag opnieuw in Malden tegen Argentinië. Daarna volgen op zaterdag en zondag twee opeenvolgende uitwedstrijden tegen Engeland.