De Indiase para-atleet Vinod Kumar mag de komende twee jaar niet meedoen aan wedstrijden. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan bedrog bij het discuswerpen tijdens de Paralympische Spelen in Tokio vorige zomer. De tuchtcommissie van de mondiale bond World Para Athletics legde de schorsing op.

De 41-jarige Kumar deed mee in de klasse F52, die bedoeld is voor atleten die alleen vanuit een rolstoel kunnen werpen vanwege verminderde spierkracht of beperkte bewegingsvrijheid.

Aan bewegingen die Kumar maakte tijdens de wedstrijd was volgens waarnemers duidelijk te zien dat hij in de verkeerde klasse meedeed. Kumar eindigde als derde, maar zijn bronzen worp werd later ongeldig verklaard.

Volgens de overkoepelende bond was er sprake van opzettelijke misleiding. "Het classificatiesysteem is van cruciaal belang om eerlijke competitie te waarborgen en deze zaak laat zien hoeveel World Para Athletics er aan gelegen is om de integriteit van de sport te beschermen", zei algemeen directeur Christian Holtz.

In alle parasporten wordt de handicap van de atleten beoordeeld zodat ze in de meest geschikte klasse terechtkomen. Daarvoor voeren ze specifieke testen uit.