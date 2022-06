De Amerikaanse golfer Dustin Johnson, voormalig nummer één van de wereld, voert het deelnemersveld aan van het eerste toernooi in de omstreden nieuwe LIV Golf Invitational Series. Saoedi-Arabië financiert het toernooi in Engeland met 25 miljoen dollar (omgerekend 23,3 miljoen euro). Dat is de grootste prijzenpot in de geschiedenis van het professionele golf.

De Amerikaanse PGA Tour geeft zijn spelers geen toestemming om te spelen bij de concurrerende organisatie. Het eerste toernooi van LIV Golf vindt van 9 tot en met 11 juni plaats op de Centurion Club in Saint Albans, nabij Londen.

Tweevoudig majorkampioen Johnson zei in februari nog dat hij de PGA Tour trouw zou blijven, maar hij heeft zich bedacht. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen is de tweede speler uit de top twintig van de wereld die gaat voor het Arabische geld. Andere grote namen die hun deelname hebben toegezegd, zijn de Spanjaard Sergio García, Graeme McDowell uit Noord-Ierland en de Duitser Martin Kaymer, allen winnaar van een major.

"Dustin heeft de afgelopen jaren af en toe over deze mogelijkheid nagedacht", zei Johnsons manager David Winkler, die Amerikaanse media een verklaring moest geven. "Uiteindelijk heeft hij besloten dat het in zijn eigen belang en dat van zijn familie is. Hij vond dit te aantrekkelijk om te laten schieten."

Zesvoudig majorkampioen Phil Mickelson ontbreekt op de startlijst. De Amerikaan uitte eerder kritiek op de "hebzucht" van de PGA Tour en sprak zijn steun aan de aanlokkelijke LIV Golf Invitational Series uit. Ook al noemde hij de Saoedische investeerders eng en sprak hij van een "verschrikkelijke staat van dienst op het gebied van mensenrechten".

De nummer twee Jon Rahm uit Spanje en de Noord-Ierse viervoudig majorkampioen Rory McIlroy zijn toonaangevende spelers die het nieuwe golfcircuit hebben afgewezen.