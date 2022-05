Hockeyer Seve van Ass behoort voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio weer tot de selectie van Oranje. Bondscoach Jeroen Delmee heeft de 189-voudig international van HGC opgeroepen voor de wedstrijden van deze week in de Pro League tegen Argentinië (1 en 2 juni in Malden) en Engeland (4 en 5 juni in Londen).

Na de teleurstellend verlopen Spelen, waar de Nederlandse hockeyers in de kwartfinales strandden, besloten gelouterde internationals als Van Ass, Robbert Kemperman, Sander de Wijn en Jeroen Hertzberger hun interlandcarrière te pauzeren. De nieuwe bondscoach Delmee voerde, min of meer gedwongen, een stevige verjonging door in het mannenteam.

Van Ass liet Delmee eind vorig jaar al weten open te staan voor een terugkeer bij Oranje, maar de bondscoach hield de dertigjarige middenvelder aanvankelijk buiten de selectie. Nu de Nederlandse competitie erop zit, heeft Van Ass weer een uitnodiging gekregen.

De hockeyers van Bloemendaal en Pinoké, die afgelopen week tegenover elkaar stonden in de finale om de landstitel, krijgen rust tegen Argentinië. Ze gaan wel mee naar Engeland. Delmee heeft zowel voor de duels met Argentinië als die met Engeland 22 spelers geselecteerd. De selectie telt acht debutanten. Thijs van Dam en Jelle Galema ontbreken vanwege blessures.

Oranje heeft vier van de zes wedstrijden in de Pro League gewonnen en speelde twee keer gelijk. De ploeg van Delmee won beide keren wel de shoot-outs, goed voor een bonuspunt.